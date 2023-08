Reducción de operaciones en AICM garantiza seguridad, informa AMLO

Con el objetivo de garantizar la seguridad de millones de usuarios se reducirán las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante la saturación que presenta, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, es el complejo aéreo con más vuelos a nivel nacional; su actividad aérea supera en un 50 por ciento su capacidad original. La determinación, dijo, atiende a las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En su conferencia matutina, López Obrador señaló que las operaciones de aterrizaje y despegue bajarán de 52 a 43 por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Esa es la explicación: está saturado el aeropuerto de la ciudad, son muchísimas operaciones, hay riesgos y queremos prevenir”, enfatizó.

El presidente sostuvo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, puede resolver esta situación debido a su amplitud y a que es uno de los mejor construidos en el mundo.

El mandatario detalló que la medida entrará en vigor en noviembre de este año, por lo que las aerolíneas tienen tiempo de reestructurar actividades.

López Obrador recordó que el gobierno de México previamente dialogó con directivos de las empresas aéreas a fin de disminuir operaciones en la Ciudad de México, sin embargo, no cumplieron con el acuerdo establecido.

«Se había llegado al acuerdo de que iban a bajar el número de operaciones y, en vez de bajarlas, las incrementaron… Se tiene un buen aeropuerto, de los mejores del mundo, que es el aeropuerto Felipe Ángeles. Hasta hablé yo personalmente con los directivos de las líneas… y pensaron que ya me habían engañado y no es así. Ellos no me pusieron, me puso el pueblo»