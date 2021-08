Mujeres y hombres tienen capacidad para gobernar: Francisco Fraile

Por Gabriel Díaz

“El Partido Acción Nacional tiene una doctrina: hombres y mujeres tienen la capacidad para gobernarnos”, dijo el consejero del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Fraile, sobre el proceso de elección interna estatal de la dirigencia de su partido.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista instruyó como un requisito para los procesos de renovación de algunas dirigencias nacionales; incluida Puebla, que sólo podrían participar mujeres.

En entrevista con El Ciudadano, Fraile consideró que:

“Reducir la política al género es no darle el valor ni a los hombres ni a las mujeres para participar y lo importante es que somos seres humanos buscando una candidatura” Francisco Fraile

Dirigencias panistas

Quien es uno de los líderes políticos del PAN en Puebla recordó que su partido ya ha tenido dirigentes nacionales mujeres, como en el caso de Cecilia Romero y también a nivel local, cuando Ana Teresa Aranda ostentó este cargo.

“Ana Teresa compitió contra hombres y cuando los venció, que fue por un margen pequeño, fue porque era una competencia sana y abierta, y nadie reclamó que fuera una mujer” Francisco Fraile

Además dijo que tampoco “le espanta a los panistas” que otros perfiles que no son militantes de su partido lleguen a los altos cargos:

“Las mujeres que han querido participar lo han hecho en principios de libertad. Nadia Navarro, quien no es panista, pertenece al grupo parlamentario del PAN en el Senado y eso nos alegra” Francisco Fraile

Celebró que Adriana Dávila, actual diputada federal por Tlaxcala, se haya inscrito a la contienda nacional por la dirigencia nacional del PAN.

Va Fraile por impugnación y fija la mira en 2024

Cuestionado sobre si impugnará la selección de la Comisión Organizadora Electoral de su partido aseguró que sí, y que lo hará primero de manera interna y luego, previendo un eventual rechazo, acudiría a tribunales federales.

Lo anterior en virtud de que dicha comisión fue avalada con la ausencia de la mayoría de las y los consejeros del PAN. Sobre este tema, Fraile explicó: “somos 109 consejeros; la mayoría no son los 46 que asistieron. Nosotros (panistas opositores) tenemos por lo menos 57 cartas de consejeros no aceptaron ir a esa reunión porque quien la presidió quiere ser candidata. Ni siquiera se hizo a un lado; no pudo decir ‘yo no participo porque puedo beneficiarme’”.

Asimismo se declaró preocupado porque su partido llegue fortalecido para el proceso electoral de 2024.

“Necesitamos a un gran líder o una gran líder que nos lleve a un buen puerto: ganar la presidencia, las gubernaturas, el Senado y las diputaciones locales y federales” Francisco Fraile

Resultados hasta hora son “parciales”

Y aseguró que los resultados hasta hora entregados son “parciales” y que aunque el PAN logró recuperar terreno en el Congreso local y algunas alcaldías claves de Puebla tras las elecciones de este año, no llegaron al objetivo que era tener mayoría en todo, es decir, el congreso local y federal, así como en las alcaldías.

Descartó tener aspiraciones de competir en caso de que se abriera la puerta a los hombres, y se abstuvo de mencionar si al momento existe un perfil al que sumaría su capital político.

