Reforzará IMSS atención a pacientes pediátricos oncológicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzará las estrategias destinadas a brindar mejores tratamientos a niñas y niños con cáncer que son atendidos en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades de Puebla, informaron autoridades del instituto a las madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos.

Durante la sexagésima segunda reunión, se indicó que tras una visita de supervisión de la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, se detectaron diversas áreas de oportunidad como la implementación oportuna de antibióticos, robustecer el cumplimiento de la “Hora Dorada”, mantener un equipo de seguimiento hasta consolidar los procesos de tratamiento, establecer medidas de supervisión, control y capacitación en el personal de salud, entre otros.

En ese sentido, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, explicó que dentro del Hospital de Especialidades de Puebla se dio la instrucción de adecuar a la brevedad el área del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (Oncocrean) para mejorar la calidad en la atención del niño con cáncer.

Además, expuso que se giró la instrucción de comisionar a otro hematólogo pediatra a la UMAE Puebla para reforzar que las niñas y niños con cáncer tengan atención especializada, cambiar de turno al personal de confianza capacitado a fin de que haya cobertura siempre en la atención de estos pacientes, y se realizó la gestión de contar con rotación de residentes de pediatría desde otra sede.

En sesión virtual, López Aguilar subrayó que otra área de oportunidad será encabezadas por la Maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, Coordinadora Técnica de Enfermería, con el objetivo de gestionar la capacitación al personal de enfermería en el adecuado manejo de catéteres, con la prioridad de establecer medidas de seguridad que serán replicadas en los 35 Oncorean.

Encuesta de satisfacción digital

El coordinador Nacional de Oncología abundó que el director de esta UMAE estableció un chat con los familiares de los pacientes pediátricos oncológicos para mantener comunicación continua, se constituyó un equipo de intervención de la Dirección de Prestaciones Médicas para acompañar los procesos médico-administrativos y seguir el cumplimiento de los indicadores de diagnóstico e inicio de tratamiento.

Por otra parte, Óscar Reyes Miguel, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos del IMSS, indicó que se continúa con el seguimiento del servicio digital para atender solicitudes de madres y padres de menores con cáncer a través del Chatbot, donde a la fecha 85 personas han respondido la encuesta de satisfacción de “Mi Chat Onco IMSS”.

Recordó que este aplicativo tiene el objetivo de facilitar y agilizar la comunicación con las familias derechohabientes vía WhatsApp, por ello invitó a los usuarios que participen en la encuesta de satisfacción del servicio prestado de la aplicación para brindar un mejor servicio, a través del link https://es.surveymonkey.com/r/ChatbotOnco

Citas en el Banco de Sangre

En otro tema, Reyes Miguel mencionó que el sistema de citas agendadas del Banco de Sangre, a través del link https://bancodesangre.imss.gob.mx, continuará una semana más en su prueba piloto. Indicó que se llegan a agendar 750 citas al día en promedio en las instalaciones de los Centros Médicos Nacionales (CMN) La Raza y Siglo XXI.

Agregó que en la última semana se registraron 90 personas a la plataforma para llegar a un total de 6 mil 459 derechohabientes, de los cuales 42 por ciento son pediátricos y 58 adultos, quienes reciben atención en 53 hospitales del IMSS, 14 UMAE y 39 de Segundo Nivel.

Los acuerdos de esta sesión fueron dar seguimiento a los hallazgos y áreas de oportunidad encontrados en la visita al Hospital de Especialidades Puebla, así como al tratamiento y atención de diversos casos; en la próxima sesión se presentará el censo de personal de enfermería capacitado de las unidades médicas CMN Siglo XXI y La Raza, Hospital de Especialidades Puebla, Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 San Luis Potosí y Hospital General Regional (HGR) No. 20 Tijuana; se realizará una videoconferencia con personal de oficinas centrales, del HGZ No. 3 de Aguascalientes y con madres y padres de pacientes oncológicos pediátricos de la unidad médica.

Asistieron por parte del IMSS la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de UMAE;doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de Oficina de Control; doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología; Maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, Coordinadora Técnica de Enfermería;Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; y José Luis Velasco Ruiz, titular de la División de Supervisión y Control de Abasto; Bernardo Penagos Santiago, coordinador Técnico de Conservación y Servicios Complementarios; e Isaac Mejía Montes De Oca, jefe de División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud.

Además de Iaso Ponce de León González, titular de la División de Seguimiento con la Sociedad Civil; Shadai Sánchez Osorio, coordinador de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; Mauricio José González Almeida, encargado del Despacho de la División de Trámite de Erogaciones; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI;doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General CMN La Raza; doctor Víctor Iván García Godínez, director del HGZ No. 3 Aguascalientes; así como autoridades del Órgano de Operación de Administración Desconcentrada (OOAD) en Tijuana, Baja California, y San Luis Potosí.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, María, Abigail, Adriana, Judith, Ana Cecilia, Ana Gabriela, Ana Lizárraga, Ana Soberanes, Anabelle, Araceli, Beatriz, Berenice, Brenda, Edith, Elizabeth, Erika, Heide, Hilda, Jessica Elizabeth, Jessica Lozano, Kate, Karen, Kimberly, Laura, Lidia, Lucero, María Elena, María Luisa, Marisela, Martha, Mónica Elvira, Mónica Garduño, Pamela, Perla, Rebeca, Rocío, Sonia, Tania, Vianey y Yolanda. Además de los señores Mario, Christian, Elías y Nicolás.

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com