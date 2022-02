Refuerza AUDI México medidas para prevenir el covid

Por Redacción

La planta automotriz AUDI México toma acciones de manera permanente para prevenir, mantener, controlar y promover la salud de todos sus colaboradores. La fábrica ha establecido un robusto protocolo para la prevención del covid-19, apegado a los lineamientos que dictan las autoridades en materia de salud, por lo que se cuenta con medidas específicas y la infraestructura adecuada para la detección del

virus.

El compromiso que Audi México tiene con la salud de todas y todos los integrantes de su plantilla fue

demostrado fehacientemente ante el brote mundial del Coronavirus SARS-CoV-2 y su llegada a

México en marzo del 2020, siendo la primera fábrica automotriz en México en anunciar una pausa en

sus operaciones.

Además, el departamento de Servicios Médicos y Seguridad Industrial, en conjunto con todas las áreas de la empresa, diseñaron más de 137 medidas para la prevención del covid-19 en las instalaciones, alineadas a las regulaciones que han emitido las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, así como AUDI AG.

Protección a sus empleados

Hoy en día, AUDI México lleva a cabo la producción del AUDI Q5 con dichas medidas, con la finalidad

de salvaguardar la salud de todas y todos, evitando de esta manera la propagación del virus en las

instalaciones. Dentro del protocolo establecido, destacan las siguientes 15 medidas:



1. El uso de cubrebocas obligatorio y permanente

2. Distancia social en las instalaciones, así como en el transporte de personal

3. Desinfección constante de áreas productivas y administrativas, así como de los

autobuses que transportan al personal

4. Capacidad limitada de los autobuses al 50% de su capacidad desde el inicio de la

pandemia

5. Toma de temperatura antes de subir al transporte y en el acceso a la planta

6. Auditorías permanentes en las áreas de trabajo que aseguran el cumplimiento de las

medidas

7. Pruebas de detección de antígenos COVID-19 de manera aleatoria y bajo sospecha en

todos los turnos

8. Cancelación de espacios con potencial de riesgo de transmisión sin afectar el proceso

diario de los turnos

9. Equipo de protección personal adicional en estaciones de trabajo donde el

distanciamiento social de mínimo 1.5 metros pueda disminuir

10. Colocación de barreras físicas en estaciones de trabajo en donde interactúen varias

personas

11. Disminución del personal no esencial en planta

12. Trabajo en casa para el personal más vulnerable

13.- Se comparte constantemente contenido relevante sobre el covid-19 con todos los

colaboradores por diversas vías

14.- Se invita a los colaboradores a que, en caso de tener síntomas, no aborden el autobús y

no acudan a la planta

15.- Reforzar al máximo la modalidad

Gracias al esfuerzo y talento de todos los audianos, logramos cerrar el 2021 con 137,634 #AudiQ5 producidos en San José Chiapa ¡11% más que en 2020!



Mobile Working Niels Bosse, Vicepresidente de Recursos Humanos y Organización comunicó: “La salud y la seguridad de todas y todos los colaboradores es nuestra máxima prioridad, por lo que constantemente estamos desarrollando medidas preventivas para mantener e incrementar el nivel de salud de nuestros

colaboradores. Nos mantenemos en comunicación activa con toda la plantilla para tenerla siempre

informada. Agradezco a todas y todos por demostrar conciencia y respetar los protocolos

establecidos.”

Empresa Socialmente Responsable

Desde que la empresa colocó su primera piedra en San José Chiapa, la compañía asumió su

compromiso como una Empresa Socialmente Responsable. Por lo tanto, la planta cuenta con todo lo

necesario para que sus colaboradores tengan acceso digno a la salud, alineándose de esta manera al

Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

La planta de Audi en San José Chiapa cuenta con un departamento de Servicios Médicos, en el que

se realizan chequeos generales, campañas de vacunación o de comunicación para mantener

informados a los colaboradores de manera permanente. Asimismo, se cuenta con un servicio de

fisioterapia, nutrición y rayos X, con la finalidad de la detección temprana de posibles enfermedades y

su tratamiento oportuno.

Adicional, se cuenta con instalaciones equipadas de la última tecnología en términos de salud. Se

tiene a disposición una ambulancia equipada para la atención de urgencias, e incluso la fábrica

cuenta con soporte de ambulancia aérea en un caso de extrema urgencia, ya que la planta cuenta

con un helipuerto.

Asimismo, hoy en día, AUDI México saca provecho al máximo de su modalidad Mobile Working, que

permite a los colaboradores de áreas administrativas cumplir con sus funciones desde su hogar,

teniendo resultados asombrosos gracias al compromiso de todas y todos los colaboradores que

permiten el correcto funcionamiento de la fábrica.

