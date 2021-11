Regidor señala que es necesario regular trabajo sexual sin prohibición

Por David Celestino



Contrario a lo comentado por el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el regidor de la comisión de Gobernación del Cabildo, Miguel Mantilla Martínez, consideró necesario una zona de tolerancia para el trabajo sexual en la capital, para vigilar que las mujeres ejerzan la prostitución por decisión propia.

En entrevista, el cabildante panista insistió que se trata de un tema «delicado y controversial», aunque se posicionó en contra de prohibir dicha actividad, al asegurar que se debe dar a las mujeres opciones para no recurrir al trabajo sexual.

En este sentido, aseveró que las calles del Centro Histórico están descartadas para la creación de una zona de tolerancia, por lo que propuso utilizar hoteles o casonas en la alejadas del primer cuadro de la ciudad.

«Me parece que tenemos que generar no una si no varias zonas de tolerancia esro ws un tema sumamente controversial, el mismo alcalde ha planteado que no quiere una zona de tolerancia en el Centro Histórico, yo nunca he planteado que sea en el Centro».

Miguel Mantilla Martínez

Regidor del Cabildo