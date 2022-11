Regidores de Cholula defienden Multa Cero; desdeñan exhorto del Congreso

Regidores de San Pedro Cholula desdeñaron el exhorto que realizaron diputados al Ayuntamiento, luego de que el Cabildo avaló el programa Multa Cero en operativos de alcoholímetros, pues defendieron que es una medida “contra la corrupción”.

En sesión extraordinaria, la presidenta municipal Paola Angón Silva trató de discutir la petición que hicieron legisladores locales, en busca de revertir el acuerdo, pero el punto fue bajado del orden del día por mayoría de votos.

El regidor de Morena, Alejandro Oaxaca Carreón, descalificó a los diputados panistas Guadalupe Leal Rodríguez y Eduardo Alcántara Montiel, quienes presentaron el exhorto, al acusar que “no tienen conocimiento” de lo aprobado por la Comuna.

“Tengo mis puntos de vista sobre el exhorto que hace el ingenioso, talentosísimo, súper preparadísimo diputadísimo y no sé qué tanto le dicen, Alcántara, que no le he visto sus dones divinos que dicen que tiene y de la diputada, ni me sé su nombre”

Alejandro Oaxaca Carreón

Regidor de Morena