Reglas electorales impiden a ganador presidir Ahuehuetitla

Por Gabriela Hernández

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) dejó sin validar el triunfo de Adán Seth Calixto Guerra quien obtuvo la mayoría de votos en las elecciones para alcalde del municipio de Ahuehuetitla, pese a no haberse registrado.

El árbitro electoral dio el triunfo a Yazmín Castillo Onofre, quien se postuló como candidata del partido estatal Pacto Social de Integración; aunque su votación fue menor a la obtenida por Calixto Guerra.

La resolución del órgano electoral se basa en que, al no estar registrado, el ganador de las votaciones no entregó los documentos para validar que reunía los requisitos de elegibilidad que establece el Código Electoral; además de que no informó sobre gastos de campaña, ni se vigilaron las acciones que emprendió para convencer a los votantes.

Decisión final

Así el IEEP determinó que la constancia de mayoría se entregue a Castillo Onofre, quien si se registró para participar en la contienda y por lo tanto validó su elegibilidad.

Los simpatizantes de Calixto Guerra usaron la parte estipulada para candidatos “no registrados” para escribir su nombre. Aunque en total obtuvo:

442 votos

70 sufragios fueron anulados porque los ciudadanos escribieron de manera incorrecta su nombre

372 votos válidos eran suficientes para superar

342 obtuvo la candidata Yazmín Castillo Onofre

Sin embargo, el Consejo Electoral dictaminó que el Código Electoral de Puebla no contempla reconocer el triunfo de candidatos no registrados.

El Ciudadano / Agencia APRO