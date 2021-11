Regularización de predios excluye a los irregulares, reitera Miguel Barbosa

El Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta, enfatizó que no habrá regularización de viviendas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan para asentamientos en lugares prohibidos, como lo son el paso de ductos o derecho de vía, “lo ilegal se queda ilegal”, señaló.

“Que quede muy claro que no vamos a regularizar en este programa, lo que no es regularizable; los derechos de vía y las zonas prohibidas. Porque es el paso de ductos, por favor. En eso no hay que despertar ninguna expectativa. Lo ilegal se queda ilegal. No dudamos en intentar regularizar predios que están en zonas legales y que carecen de títulos de propiedad»

Luis Miguel Barbosa

Gobernador