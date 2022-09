Obras de tanque en Texmelucan no fueron pagadas, confirma edil

La «rehabilitación» del tanque elevado de San Baltazar Temaxcalac fue inaugurada, a pesar de que el Ayuntamiento San Martín Texmelucan no liquidó los trabajos, reveló la presidenta municipal Norma Layón Aarun.

En conferencia remota, la alcaldesa declaró que no hubo una «terminación de obra» del abastecedor de agua, mismo que colapsó el pasado 14 de septiembre cobrando la vida de dos personas.

Dijo que el gobierno municipal y la firma no hicieron una «entrega recepción» de los trabajos, por lo que el Ayuntamiento no pagó «ni siquiera un anticipo» de la obra.

En este sentido, negó daño patrimonial tras el desastre que causó la caída del tanque, que según la propia alcaldesa, fue rehabilitado con una inversión de 2.6 millones de pesos.

«No se hizo una entrega de terminación de obra, por lo tanto, como no tenemos la terminación de obra y no hay una entrega recepción de la misma, no hay un pago a la empresa, no existe dicho pago y no se va a pagar»

Norma Layón Aarun

Edil de San Martín Texmelucan