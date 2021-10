¿Reivindicar a Hernán Cortés?

Frente a las reiteradas peticiones que grupos de la derecha española y mexicana, así como instituciones educativas, entre ellas la UNAM, de rendir homenaje a Hernán Cortés, varios distinguidos ciudadanos poblanos, entre ellos Atilio Alberto Peralta Merino, Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri, Manuel Senderos Bracamonte, Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, José Francisco Baeza Vega, Arturo Romero Garrido y Edgar López Herrera entregaron un escrito al canciller mexicano Marcelo Luis Ebrard Casaubón para decirle que el estudio más acucioso de los documentos de nuestra historia constriñe a reivindicar el nombre de Hernán Cortés.

El documento inicia con una petición: hacerle saber al embajador mexicano, ante el reino de España, que no existe argumentación histórica que pueda dar cabida a la pretensión de un homenaje a Hernán Cortés, y en quince puntos analizan desde las capitulaciones de Santa Fe, suscritas entre la reina Isabel de Castilla y el almirante Cristóbal Colón, de sujetarse cada una de sus acciones a la legislación vigente en su momento, hasta las acciones de la llamada conquista de Hernán Cortés.

En el punto tres hacen referencia a las denominadas capitulaciones, que no fundamentan jamás el justo título alguno de posesión de la corona de Castilla sobre las tierras descubiertas por Colón, dado que éstas se encontraban previamente ocupadas y habitadas.

La “Bula inter caetera”, expedida por su santidad Alejandro VI se erigió el laudo arbitral entre Castilla y Portugal, rectificando en parte el contenido del “Tratado de Tordesillas” (pacto entre España y Portugal, para dividirse el mar y la tierra, así como la propiedad de futuras tierras conquistadas) y su respectiva capacidad de navegación en los litorales que al efecto pudieran existir en la travesía del Atlántico.

Dado que el papado, dicen los firmantes del texto, no ostentaba el dominio de las indias, el fallo arbitral en cuestión no incluía la donación de tierras que no eran parte de su peculio y constreñían a los arbitrados a comprometerse al pregón de la fe de Cristo.

Los firmantes sostienen que Hernán Cortés carecía del mandato conducente, dispuesto en la Recopilación de Indias, para realizar la expedición a tierras del Anáhuac.

Al finalizar, solicitan al canciller Ebrard Casaubón, dé respuesta por escrito, como lo dispone el artículo 8o constitucional, al ocurso entregado.

En contraposición a la postura y argumentos de los intelectuales poblanos, Gerardo de la Concha, en su revista digital expone que: “De manera discreta, casi vergonzante, el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmó un convenio con vigencia de tres años con la Universidad de Salamanca, para conmemorar el arribo de Hernán Cortes y rendir homenaje a su persona de Conquistador mediante la publicación de una obra sobre la Virgen de Extremadura –Cortés era extremeño– y la Virgen de Guadalupe, la reedición del Códice Durán, el dominico que se sentía tlaxcalteca al que debemos varias exageraciones sobre los aztecas, y para que quede claro el sentido del convenio aportaremos fondos públicos para una lujosa edición del libro Francisco Becerra y la Catedral de Puebla, que conmemora de paso el 475 aniversario del traslado de la Catedral de Tlaxcala a Puebla”.

Es de esperarse que la actitud de la UNAM no tenga repercusiones en Puebla.