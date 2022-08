Renovación de consejeros en PAN será ejemplar: Rafael Micalco

El proceso de renovación de consejeros estatales y nacionales de Acción Nacional (PAN) será una muestra sobre lo que es la verdadera organización interna de un partido político, señaló el diputado local Rafael Micalco Méndez.

En entrevista con El Ciudadano México, también informó que tal como indica la convocatoria, se inscribió como aspirante para ambas posiciones y realizó el examen correspondiente para avanzar en el proceso de selección

Afirmó que cumple con todos los requisitos que se necesitan para volverse consejero del partido, entre los que destacan tener más de un año de militancia –preferente más de cinco–, aprobar la prueba, no tener adeudos partidistas ni enfrentar algún procedimiento sancionador.

Explicó que otro punto fundamental es que cada municipio proponga a los perfiles que consideren mejor preparados, ya que en esta elección interna “nadie puede llegar por sí solo”, por lo que confió contar con el apoyo de los panistas para concretar el proceso.

«Ya me registré para hacer el examen, ya lo pasé. Ahora lo que me falta es que un municipio me proponga, para ir a la asamblea estatal a competir con los demás compañeros”