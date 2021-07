Por segundo día, más de 6 mil nuevos casos de Covid-19 en México

APRO y Redacción El Ciudadano

En El Ciudadano te compartimos la información más destacada sobre el Covid-19 en México, y de manera particular en Puebla. Los casos de contagios no paran por eso te pedimos no dejar de las medidas de salud para protegerte contra el virus. Comparte esta información a quien le sea de utilidad.

Con el registro de 6 mil 81 casos confirmados con Covid-19 más, México llegó a dos millones 525 mil 350 contagios desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por la Secretaría de Salud federal.

Respecto a los decesos, el país llegó a 233 mil 248, con 201 fallecimientos más reportados en el informe técnico.

La Secretaría informó que actualmente hay 40 mil 965 casos activos estimados en todo el país.

Más de 45 millones de vacunas aplicadas

El miércoles 30 de junio, hasta las 21:00 horas, fueron vacunadas 717 mil 721 personas contra el coronavirus, por lo que el total ascendió a 45 millones 898 mil 210 inoculaciones, según la dependencia.

México ha recibido 50 millones 14 mil 295 dosis de vacunas envasadas de:

Pfizer-BioNTech

AstraZeneca

Sinovac

Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya

CanSino Biologics

Johnson & Johnson

Puebla, lista, si aumentan contagios

En lo que respecta Puebla, por normatividad, los Servicios Salud del Estado mantienen un 30% de camas disponibles -que representan 250 espacios– para la atención de pacientes positivos a Covid-19, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Además, el titular de la dependencia mencionó que existe capacidad de respuesta con tecnología instalada e insumos para vigilar la salud de la población, en caso de que haya un aumento de contagios del virus SARS-CoV-2.

Martínez García agregó que el Hospital General de Cholula y el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), de Cholula continúan reconvertidos en su totalidad, lo que significa 140 camas.

Vacunación con AstraZeneca para 59 a 50 años

En otro tema, Martínez García anunció que para la segunda semana de julio iniciará la aplicación de segundas dosis con el biológico de AstraZeneca, para personas de 50 años y más, al igual que mujeres embarazadas que viven en Puebla capital.

Abundó que, hasta el momento, un millón 663 mil 670 personas recibieron la primera dosis; mientras que 939 mil 276 completaron con el esquema de inmunización de prevención de Covid-19.

Estos son los números de la pandemia en Puebla, conforme a la Secretaría de Salud estatal:

40 nuevos casos de Covid1-9 en las últimas 24 horas

3 decesos en las últimas horas 72 horas

79 casos vigentes del virus, con presencia en 22 municipios

El Ciudadano / Agencia APRO