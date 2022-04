Reporta Segob 13 intentos de linchamiento en el primer trimestre de 2022 en Puebla

En el primer trimestre de 2022, se registraron 13 intentos de linchamiento en tres municipios, así lo informó Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación estatal.

Hill Mayoral explicó que en ese lapso no se reportaron decesos, pues en dichos casos hubo cinco personas que fueron rescatas por las autoridades.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que no todos los casos se deben catalogar como un intento de linchamiento, porque, en ocasiones, se tratan de ajustes de cuentas.

Asimismo, exhortó a la población a no participar en linchamientos, pues de comprobarse su participación en estos hechos, se procederá contra los que resulten responsables, debido a que es un delito.

Aseguró que en Puebla hay muchas personas detenidas por ser “linchadores”, pues sentenció que este delito es un homicidio que se comete de manera colectiva, el cual es tipificado como homicidio tumultuoso.

“Yo llamo a la gente que se siente agravada a que no haga justicia por su propia mano, porque eso no es justicia, eso es involucrarse en la comisión de delitos y nadie va a quedar exonerado, quien haya participado, en lo que se pruebe que fue un linchamiento, no va a quedar exonerado ante la ley, quienes participen en linchamientos cometen delitos y no pueden quedar exonerados de sus responsabilidades”.

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla