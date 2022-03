Reprocha Barbosa a la Sedatu “maltrato” a Puebla en el desarrollo de proyectos

El gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó que Puebla “no ha sido bien tratada” por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien no ha ayudado a detonar proyectos de desarrollo económico y ambiental en la región.

Barbosa Huerta afirmó que la Sedatu tiene que comprometerse a aportar estrategias y elementos financieros para mejorar las condiciones, en especial de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, y no sólo hacer “calles, mercados y zócalos”.

Señaló que si la dependencia del gobierno federal no apoya, no funcionará el convenio de coordinación que se firmó el pasado miércoles entre Puebla y Tlaxcala para atender temas de seguridad, medio ambiente y movilidad. “Pero hay una condición, si la Sedatu federal no aporta elementos de estrategia y financieros no va a funcionar esto”, indicó.

Esta situación, agregó, también ha provocado que, en este momento, no exista ninguna obra realizada con inversiones mixtas en ambas entidades vecinas.

“¿Cuántos proyectos comunes se han desarrollado en los recientes años entre Puebla y Tlaxcala con mezcla de recursos de ambos estados?, ninguno porque no ha habido una planeación y no puede entenderse una zona metropolitana sin la coordinación y dirección del gobierno federal (…), el gobierno del estado y Puebla no ha sido bien tratado por Sedatu pero vamos a tener esa actitud de trabajo, pero yo no puedo callarme”. Luis Miguel Barbosa Huerta

El 30 de marzo, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como el gobierno federal, firmaron un convenio para la instalación de la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala para trabajar en una reorganización en la región.

