Reprochan a Rivera millonario gasto para su promoción, ¿y la capital?

Regidores de la fracción Morena-Partido del Trabajo (PT) criticaron que la administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez gastó 104 millones de pesos para promoción, al señalar que el dinero pudo destinarse a obra pública o programas sociales.

En entrevista, los cabildantes Leobardo Rodríguez Juárez y Ernesto Aguilar Cabrera denunciaron que dicho monto superó por 7 millones de pesos lo aprobado por el Cabildo, destinado para Comunicación Social en 2022.

Rodríguez Juárez, coordinador de la fracción, recriminó que el dinero no fue destinado a obra pública, a pesar de que hay peticiones ciudadanas y la administración excusa que “no hay recurso”.

“Nosotros siempre hemos dicho que es necesario que se difundan las acciones de gobierno, pero no para promociones personalizadas o eventos que no tienen trascendencia para la sociedad y creemos que existen otras prioridades. El discurso que hemos escuchado es que no hay dinero para pavimentar, que el presupuesto está corto, la primera partida que se tendría que recortar es a Comunicación”

Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor de Morena