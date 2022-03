Reprueban choferes de mototaxis prohibición de la Comuna para circular

Integrantes de las uniones de mototaxis comunitarios «Juquilita» y “Nazaret” que operan dentro de la junta auxiliar de La Resurrección se manifestaron en contra de la decisión de prohibir este servicio por parte del Ayuntamiento de Puebla, encabezada por el panista Eduardo Rivera Pérez.

Máximo Cuatlaxahue Santabárbara, integrante de la Unión de Mototaxis Comunitarios “Juquilita” explicó que en diciembre de 2021, y enero de 2022 sostuvieron una serie de reuniones con personal de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla, a fin de solicitar la regularización del servicio.

Indicó que personal de la dependencia les aprobaron los permisos para seguir trabajando dentro de la junta auxiliar de La Resurrección, sin embargo, el pasado 23 de marzo, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez declaró que no continuarían funcionando los mototaxis en la ciudad de Puebla.

Al respecto, Cuatlaxahue Santabárbara lamentó la decisión a la cual calificó como “desafortunada”, al tiempo que reprochó que el alcalde no tenga comunicación con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, quienes previamente les concedieron los permisos de operación.

“Creemos que es desafortunada esta decisión del ayuntamiento y de Eduardo Rivera, es desafortunada porque no es posible que no esté en coordinación con su personal de Movilidad e Infraestructura, es lamentable porque aún no se agota el tema, se deben de tomar decisiones a la altura de las circunstancias, yo apelo a la sensibilidad política y social”

Señaló que hasta el momento no han recibido ninguna notificación por parte de la dependencia municipal, ni del Ayuntamiento de Puebla, y denunció que se les ha negado el continuar con el diálogo y las mesas de trabajo para modernizar las unidades.

Por ello, hicieron un llamado al Ayuntamiento de Puebla a cumplir con la Ley de Movilidad y Transporte aprobada en noviembre de 2021 por el Congreso del Estado, en la que se aprueba la operación de los mototaxis.

Argumentó que en la junta auxiliar de La Resurrección operan entre 110 y 120 unidades de mototaxis que recorren cerca de 50 colonias por lo que prohibir el servicio afectaría a las familias de los conductores y a la población de la comunidad, por lo anterior, afirmó que van a continuar operando con o sin el permiso del ayuntamiento de Puebla.

“Los mototaxis seguiremos operando sí es que el ayuntamiento dice que no o dice que sí, nosotros vamos a seguir operando normalmente como lo hemos hecho hasta el día de hoy, nosotros no estamos violando ninguna ley, tenemos derecho al sustento familiar, tenemos derecho al trabajo, no podemos decirle a nuestra gente que ya no pueden trabajar, así es que vamos a seguir trabajando”