Repuntan contagios de SARS-CoV-2 en Puebla

Un repunte de contagios covídicos se registró en las últimas 72 horas en Puebla, toda vez que se presentaron 68 nuevos casos, mientras que ayer se tenían apenas 37 nuevos casos identificados. Puebla capital concentra 68 % de los casos activos en el estado.

Además, el secretario de Salud José Antonio Martínez García comentó que se habían realizado 62 nuevos análisis a los jóvenes vacacionistas que regresaron de Cancún, cuyos resultados estarán disponibles el día de mañana.

Por otra parte, el secretario comentó que laboratorios privados han provisto a Secretaría de Salud de los resultados de las pruebas PCR de varios vacacionistas que se han revisado por su cuenta, cuyos nombres han podido identificar dado que la agencia de viajes que les gestionó el recorrido por Cancún ha presentado la lista de júniors al del Gobierno del Estado.

Lo que no se aclaró es si entre los casos positivos que ya se han confirmado entre los júniors, se ha detectado algún caso de la increíblemente contagiosa cepa Delta, aunque todo apunta a que dicho dato permanecerá oculto, ya que el gobernador ordenó no hacer mayor referencia al particular en sus informes matutinos.

Hospitalización por COVID-19

En cuanto a la hospitalización por COVID en Puebla y sus alrededores, el Secretario Martínez García comentó que el Hospital de Cholula se encuentra ocupado al 35% de su capacidad; el hospital de Huejotzingo tiene una ocupación de 3%; el Hospital para el Niño Poblano 10%.

Mientras tanto, el Hospital General de Tehuacán se encuentra ocupado al 23%; el IMSS Metepec está al 10%; el Hospitalidad de Especialidades San José, tiene 3%; el módulo temporal de Unidad de Medicina Familiar 6 (UMF 6) se encuentra al 34%; el Hospital de la Margarita al 34%; el Hospital Regional del ISSTE al 16%; y el ISSSTEP tiene el 27% de las camas de su covidario ocupadas.

Avanza vacunación en la Sierra Norte de Puebla

Seis municipios de la Sierra Norte de Puebla están siendo beneficiados por el programa de vacunación anticovídica de la Brigada Correcaminos.

Segundas dosis de Sinovac para 50 años y más, así como dosis únicas de CanSino para personas de 40 a 49 años están siendo administradas a lo largo de la Sierra Norte. Cuatro mil de una meta de 15, 000 ya han sido aplicadas.

Además, este jueves llegarán al estado 98, 000 dosis Sinovac, que originalmente se esperaban para la semana pasada pero se retuvieron para análisis de Cofepris.