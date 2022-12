Respalda Armenta designación de un gobernador cercano a Barbosa

El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, respaldó la designación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para concluir con la gestión hasta el 2024, para evitar “mezquindades políticas”.

También lamentó el fallecimiento del exmandatario Miguel Barbosa Huerta, ocurrido el pasado martes 13 de diciembre y anunció su disposición para trabajar con el nuevo titular del Ejecutivo.

En rueda de prensa, señaló que la determinación de los diputados locales fue acertada, toda vez que existían grupos al interior del partido que intentaron tomar el poder por la fuerza.

Sin decir nombres, pero haciendo alusión al grupo político del diputado federal Ignacio Mier Velazco, afirmó que para el cargo se necesitaba a una persona de la entera confianza de Barbosa Huerta, no personas que criticaran su gobierno, pues habría crisis en la entidad y en Morena.

“Sobre las mezquindades, pareciera que no, pero sí hubo quien se quería apoderar del gobierno y enfrentó al gobernador durante tres años y eso no es correcto. Lo más lógico era que gente del gobernador se hiciera cargo del gobierno y eso es lo que sucedió»

Asimismo, Armenta Mier señaló que los movimientos que se realizaron en la Secretaría de Gobierno, tras la renuncia de la extitular Ana Lucía Hill Mayoral y la llegada de Julio Miguel Huerta Gómez al cargo, darán estabilidad al estado.

Agregó que también es “un mensaje de continuidad al proyecto de Barbosa Huerta”, por lo que no descartó que sigan realizándose movimientos en otras secretarías.

En ese sentido, anunció que una vez que el gobernador Céspedes Peregrina termine con el proceso de entrega-recepción, buscará una reunión con él, aunque resaltó que se mantienen en comunicación constante.

En esa misma línea, Alejandro Armenta Mier negó que el nombramiento de Sergio Céspedes Peregrina como gobernador sustituto le dé alguna ventaja en sus aspiraciones políticas para competir por la gubernatura de Puebla en el 2024.

Detalló que, tal como lo indicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien esté interesado en un cargo debe caminar y tener cercanía con la gente, pues las candidaturas no se darán por imposiciones.

“Eso no me da ventajas, mi única ventaja es que yo camino con el pueblo. No necesito tener un espectacular para que me conozcan, no necesito violar la ley, ni cometer actos anticipados de campaña, porque creo en la democracia. (…) No tengo ventaja porque sea Juan, Pedro o Toño. Creo justo que Sergio Céspedes sea gobernador”