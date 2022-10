Legisladores ven positiva la salida de Melitón Lozano de la SEP

Los diputados locales Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Eduardo Alcántara Montiel, Charbel Jorge Estefan Chidiac y Néstor Camarillo Medina, respaldaron la renuncia que el titular de la Secretaría de Educación (SEP) Melitón Lozano Pérez presentaría este lunes.

Te compartimos: Ya no despacha en la SEP Lozano Pérez y aún no se sabe si renunció

En entrevistas por separado, coincidieron en que el funcionario dejó varios pendientes al interior de la dependencia, por lo que confiaron en que el gobernador Miguel Barbosa Huerta encuentre a la persona idónea para el cargo.

El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que sería respetuoso de las decisiones que cada secretario tome en relación con sus puestos; asimismo negó que estas acciones tengan relación con temas electorales, de cara a la elección del 2024.

Añadió que, de acuerdo con el mandatario, ya existían mesas de trabajo para atender las peticiones económicas de los afectados, por lo que lamentó las acciones que tomó un grupo de profesores durante un evento en Ayoxuxtla, perteneciente al municipio de Huehuetlán el Chico.

Luego de que el mandatario culpara al delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, por las protestas, Céspedes Peregrina también lo responsabilizó, pues era el encargado del evento y resaltó que sus decisiones pudieron poner en riesgo no solo a los manifestantes, sino a los asistentes.

En tanto, el coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, señaló que el gobernador era libre de remover a cualquier funcionario, pero recalcó que era necesario resolver la demanda de los maestros.

Recordó que todas las personas que ostentan un cargo público “deben ser muy pulcros en su actuar, independientemente del gobierno en turno”, y poner más atención en sus cargos que en aspiraciones políticas. También confió en que estos movimientos no afecten el proceso de renovación sindical.

Baja fue por doble juego: PRI

Para el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla, Charbel Jorge Estefan Chidiac, la renuncia “fue por algo y es respetable”, aunque dejó entrever que el motivo sería “el doble juego de ser secretario y aspirante a la gubernatura”.

No obstante, detalló que el conflicto con los maestros no tiene origen en la entidad, pues tiene que ver con acuerdos de la Federación que no son respaldados con recursos para cumplir con las demandas de los solicitantes.

“Yo lo que puedo decir, porque fui secretario de Finanzas, es que la Federación llega a negociaciones y compromete recursos de los estados. Entonces acuerda con la Sección 23 que es federalizada una serie de cuestiones económicas que no se respaldan con recursos para los estados” Charbel Jorge Estefan Chidiac

Coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Néstor Camarillo Medina, confió en que llegue a la SEP una persona que sepa cuidar al personal educativo y resuelva los conflictos al interior de la dependencia.

“Creo que ya se había tardado el señor. Le va a hacer mucho bien a Puebla que la SEP y los maestros tengan un buen secretario que pueda atender sus denuncias y demandas”

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com