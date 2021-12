Respeto, es lo que piden poblanos con discapacidades

Por Jesús Arróniz

Respeto, igual e inclusión es lo que Agamali, Fernando, Danna y cientos de personas con discapacidades piden todos los días a la sociedad poblana.

Con motivo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebrado el 3 de diciembre, poblanos con esta condición partieron de la Fuente de los Frailes en la avenida Juárez, para llegar al Zócalo de la ciudad, en donde organizaron una coreografía con la finalidad de visibilizarse ante la sociedad.

Muchos de ellos llegaron acompañados por familiares, como Fernando Bustos, lider en Puebla de la asociación Vida Independiente, quien a pesar de ir en silla de ruedas iba cargando a su pequeña nieta.

Al ritmo de la música, adultos y niños comenzaron a bailar, moviendo los brazos para pedir que sean incluidos dentro de la sociedad y frenar la discriminación de la que son víctimas.

Más de 1 millón con discapacidades

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en el estado de Puebla hay un millón 16 mil 831 personas con alguna discapacidad.

Esto representa el 15.4% de la población total, quienes enfrentan limitaciones físicas o mentales.

poblanas que viven con alguna discapacidad, 53% son mujeres y 43% hombres.

#Puebla| Para Danna de 9 años y su madre Elena el comunicarse en lenguas de señas ha fortalecido su relación.



Vía @JesusArronizSan pic.twitter.com/bw50LXfv0J — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) December 4, 2021

Agamali sufrió discriminación laboral

«Por estar en silla de ruedas no me dieron trabajo», menciona Agamali, quien a causa de un problema motriz a la hora de nacer perdió la movilidad en sus piernas.

Para ella, el conseguir trabajo ha sido muy difícil, pues en todos los lugares a los que va le dicen que no la pueden contratar por no caminar, sin embargo, Agamali intenta llevar una vida «normal».

Usar al transporte público es imposible

La vida de Fernando Bustos cambio completamente hace 30 años cuando sufrió un terrible accidente en motocicleta, desde entonces ha tenido que usar silla de ruedas para movilizarse.

Hoy, a sus 50 años, es un activista que busca que se respeten los derechos y los espacios destinados a las personas discapacitadas. Afirma que para ellos es complicado poder usar cualquier transporte público.

Indicó que en ocasiones los taxistas no quieren darles servicio, además, no pueden subirse a los camiones ya que no cuentan con espacios especiales. Agregó que a pesar de que las unidades del RUTA sí cuentan con vagones especiales, estos no son respetados por las personas, que en ocasiones no los dejan subir.

Estrecharon lazos afectivos

Elena y su hija Danna de 9 años se hicieron más cercanas al aprender lengua de señas juntas para poder comunicarse.

La pequeña Danna nació con sordera, desde entonces, ella, su madre y su abuela aprendieron esta forma de comunicación, que sirvió para hacerse más cercanos como familia.

Sin embargo Danna tiene que ir a una escuela especial en la Ciudad de México, pues en Puebla no hay escuelas que tengan un programa de educación incluyente para niños con sordera.

Leer más: Personas ciegas protestan por inclusión laboral y calles dignas en Puebla

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com