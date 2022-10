Responde AMLO a críticas de Zedillo y Calderón: «¡ternuritas!»

Después de que los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Ernesto Zedillo criticaran la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual mandatario manifestó que lejos de molestarle su desaprobación, le causó risa.

La verdad me da risa, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dicen Zedillo y Calderón en España, ¿nos podemos molestar? No, ¡ternuritas!”

Andrés Manuel López Obrador