Restauranteros piden a Comuna evitar clausuras; registran hasta diez cada semana 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla pidió al edil Eduardo Rivera Pérez no clausurar establecimientos por la falta de permisos o certificaciones, toda vez que se registran hasta 10 suspensiones a la semana.

En conferencia de prensa, el titular del organismo, Carlos Azomoza Alacio, explicó que los restauranteros no tienen la culpa de no contar con los permisos, como de Protección Civil, ya que las dependencias municipales tienen un atraso de hasta tres meses en materia de trámites.

Dicha situación, agregó, provoca que hasta el 50 por ciento de los restaurantes tengan problemas para obtener sus certificaciones y estar al corriente en sus trámites.

Azomoza Alacio hizo un llamado al Ayuntamiento de Puebla a ser más empático al momento de clausurar, porque muchos negocios no pueden pagar las multas y se ven obligados a cerrar.

“No es necesario clausurar a los negocios que no estén al corriente, si lo hacen, no tendrán con qué pagar, de por sí estamos padeciendo la cruda de la pandemia y hoy, cada que lo hacen, es muy probable que no puedan volver a abrir”.

Carlos Azomoza Alacio

Titular de la Canirac