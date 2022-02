Restaurar Niños Dios es una misión divina: Yasmín Saldaña

Varias familias se dieron cita en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, desde las 8:00 horas, al sur de la ciudad de Puebla, en donde cientos de Niños Dios desfilaron con sus mejores atuendos para recibir la bendición en este Día de la Candelaria, de acuerdo con la tradición católica.

A un lado de la iglesia, en una carpita hechiza, cubierta con una lona roja y telas semitransparentes, dos mujeres terminan de alistar y restaurar a los faltantes, pues sólo así, los niños tendrán otra oportunidad para ser bendecidos en las misas de las 18:30 y 20:00 horas.

Saber identificar el tono correcto de la piel, tener las piezas exactas, conocer de modelado y pintura, son algunos de los talentos de Yasmín Saldaña Villagómez, quien con manos artesanas y sensibilidad espiritual restaura Niños Dios desde hace 12 años.

Con dos mesas plegables, llenas de ropones de colores, trajes de santos, yeso, pintura y huarachitos de palma; ella y su ayudante Juanita ayudan a las y los poblanos que por cuestiones de tiempo no pudieron arreglar a sus imágenes.

Su puesto, rodeado de puestos de flores y comida, no tiene nombre, pero por el tiempo que lleva en este oficio la gente puede identificarla como “la señora de siempre”, por lo que ha considerado utilizar esa frase para nombrarlo.

Para una restauración necesita entre tres y dos días por Niño, pues depende de los daños que tengan la figura y el secado de la pintura; sin embargo, hay personas que los llevan una noche antes de la celebración, e incluso quienes creen que quedará listo en unas horas, un reto que ha sabido cumplir con sus años de experiencia.

Entre sus retos más grandes, se encuentran imágenes quemadas o mutiladas, que no pueden ser reemplazadas por las familias debido al agradecimiento y la fe que les tienen.

«Cada niño tiene su esencia especial. Hay niños que tienen tanto amor que me han hecho llorar. Hay niños que no se dejan vestir o no les gustan sus zapatos. Niños que no quieren estar sentados y quieren estar acostados. Niños que se emocionan con sus arreglos o cambios de ropa, tanto que hasta se sonrojan y sonríen. Representan cosas hermosas y es una pena que no todos puedan sentirlo», relató Yasmín mientras preparaba a uno de ellos con el traje de Santo Niño de Praga, Salvador del Mundo.