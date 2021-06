Restricción de paso fronterizo con EU por pandemia, va para largo

Por Mathieu Tourliere

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard Casaubon descartó que las autoridades de Estados Unidos eliminen a corto plazo las restricciones al cruce fronterizo terrestre de su frontera con México; afirmó que, por lo pronto, se podría “cambiar o reducir el número de actividades consideradas no esenciales” para aumentar los flujos fronterizos, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

“Yo no esperaría que de pronto el 21 de julio nos digan ‘ya no hay restricciones’; eso no lo veo como escenario”, estimó el secretario de Relaciones Exteriores desde París.

Ebrard Casaubon viajó a París para una visita oficial después de participar a la cumbre de cancilleres de los países del G20, en Italia.

“Lo que sí es posible que logremos, es que conforme vaya avanzando la vacunación en las ciudades (fronterizas), podamos cambiar o reducir el número de actividades consideradas no esenciales” Marcelo Ebrard Casaubón

Canciller

Durante la visita de la vicrepresidenta Kamala Harris a México, el pasado 8 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitó que Washington relaje las restricciones del cruce fronterizo terrestre a los viajes “no esenciales”, las cuales fueron extendidas hasta el próximo 21 de julio.

Reunión diplomática en Italia

En Italia, los cancilleres hablaron sobre formas de ampliar el acceso a las vacunas en países en desarrollo; ya sea a través de COVAX o de donaciones.

Durante el encuentro, Ebrard presumió que México ya empezó a compartir sus vacunas con otros países, en “congruencia” con su exhorto a que las vacunas se distribuyan de manera más equitativa en el globo.

El Ciudadano / Agencia APRO