Resuelven reforzar con acero Línea 12 del Metro para evitar riesgos

Ciudad México. La reconstrucción de la trabe de la Línea 12 del Metro que colapsó el pasado 3 de mayo y el reforzamiento de sus 6.7 kilómetros del tramo metálico elevado se harán con puntales, trabes y diafragmas de acero; lo que implicará un cambio de diseño de la obra para evitar futuros riesgos, explicó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ese diseño estructural elaborado por el Comité Técnico Asesor:

“Ha sido ya, prácticamente en su totalidad, consensado con el ingeniero (Carlos) Slim y sus ingenieros, que han estado trabajando con este grupo técnico” Claudia Sheinbaum

En videoconferencia agregó que aún faltan algunos “detalles importantes” en la definición del Proyecto Ejecutivo, además de que se trabaja en la elaboración del convenio con las empresas constructoras para tener los alcances y fechas de elaboración de la obra.

Las autoridades no mencionaron el costo de los trabajos que, según han dicho, asumirá la empresa Carso, pero sí reiteraron que durarán 12 meses.

El objetivo de la rehabilitación del tramo elevado metálico de la Línea 12 es que la estructura tenga “una confiabilidad estructural”, según el Reglamento de Construcciones de 2016 y sus Normas Técnicas Complementarias.

Refuerzo, por si fallan más pernos

En la presentación técnica de los modelos de reforzamiento de 256 tramos de la estructura metálica elevada de la “Línea Dorada”, el secretario de Obras, Jesús Esteva, explicó que las diagonales de puntales metálicos que se van a colocar permitirán “dar mayor capacidad a la viga y con ello resistir mayor peso”.

Sobre los diafragmas y tensores, añadió que se pondrán “con la suposición de que todos los pernos fallaran, de que los pernos se desconectaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir, a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos”.

Eso, aclaró, es con base en los:

Hallazgos del estudio de DNV como la causa del colapso de la trabe cercana a la estación Olivos.

El Comité Técnico, abundó, propone “una estructura que le da mayor resistencia y mayor capacidad ante condiciones de falla, como las que se observaron, como vicios o como deficiencias en la construcción. Eso es lo que se está logrando con esta configuración”.

Durante la explicación técnica, Esteva Medina precisó que el reforzamiento de los tramos tendrá distinto número de puntales, según su tipo –recto o curvo– y su tamaño.

“Tienen diferentes configuraciones. Una es un solo puntal, otra es dos puntales, que lo que nos dan en estas diagonales es algo que se llama redundancia; es decir, si falla algún elemento, otro elemento puede tomar las fuerzas que no está tomando, que es una condición que ahorita no tiene la Línea 12”. Jesús Esteva

Trabe colapsada, con tres puntales

Según el funcionario, la reconstrucción del tramo que colapsó cerca de la estación Olivos –que provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados– “ya no va a tener esta trabe en diagonal, sino van a ser tres trabes separadas”.

Y subrayó: “En la configuración del tramo que se colapsó hay una trabe, que se llama la T–6, que va en diagonal a las dos principales y que se soldaba –que es uno de los hallazgos que tiene DNV, como parte de un proceso de fatiga y donde falla la soldadura–, ya no va a ser así, sino van a ser tres trabes separadas”.

El funcionario capitalino agregó que el sistema de apuntalamiento metálico tendrá distintos elementos:

Puntos metálicos, inclinados, horizontales o verticales, según el tramo

Conexiones de los puntales a las cimentaciones existentes o a las nuevas cimentaciones, según se requiera

Diafragmas metálicos verticales y horizontales, y topes sísmicos auxiliares a los existentes.

Además, se reforzarán las columnas de concreto con “encamisados de fibra de carbono que permitan incrementar la capacidad estructural, previa reparación local y/o inyección de grietas, en caso de requerirse”, de acuerdo con las especificaciones del Comité Técnico Asesor.

Tragedia, por falla en la construcción: Claudia Sheinbaum

Un día después de la presentación del peritaje que hizo la empresa noruega DNV sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el colapso se debió a “una falla en la construcción” –en el sexenio de Marcelo Ebrard-, con lo que desestimó la posibilidad de que haya sido por falta de mantenimiento en su administración.

“En eso es categórico el informe. Es decir, lo voy a leer y está en el internet para que todos lo vean: ‘Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta» Claudia Sheinbaum

La morenista repitió dos veces la lectura de la conclusión principal del Dictamen Final de la empresa y añadió:

“Hay otros temas que vienen –con toda transparencia– en el dictamen, pues que evidentemente están a revisión de cualquier ciudadano o ciudadana, obviamente experto en el tema. Pero el elemento sustantivo es una falla en la construcción”.

E insistió: “Eso, obviamente, lo tiene que determinar ya en la parte autónoma la Fiscalía –las implicaciones que esto tiene–, pero es muy claro el dictamen, y está a la vista de todo público y ahí pueden ver también pruebas que se hicieron de materiales, etcétera”.

“Dentro de la norma”, falla detectada antes: Sobse

Ayer, en conferencia de prensa, Gabriel Regino, abogado del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y otros 14 exfuncionarios de ese organismo creado por Ebrard Casaubón para supervisar la construcción de la Línea 12, destacó que, según el Dictamen de DNV, desde 2017 se tenían detectadas deformaciones en la zona del colapso del pasado 3 de mayo, por lo que de haberse atendido, se pudo evitar la tragedia.

En respuesta, este miércoles el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva, aclaró que esa información ya existía y que dicha irregularidad estaba “dentro de la norma”.

“Esa información DNV la procesa y determina que tiene 7.23 centímetros de deflexión en 2019 –a partir de estos vuelos que se hacen–; sin embargo, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, para un claro de 30 metros, contempla que una deflexión pudiera llegar –como deflexión máxima– a hasta 13 centímetros» «Entonces, dentro del rango de las deflexiones que marca el reglamento, estaría la que está observando DNV. Esto es importante mencionarlo” Jesús Esteva

Y agregó que esa irregularidad, “ante una inspección visual, era imposible de detectar”.

El titular de la Sobse remató así el argumento de Sheinbaum:

“DNV lo marca como un hallazgo, pero no es la causa del colapso. La causa del colapso tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos constructivos”.

Evita debate y pide no politizar

El litigante Gabriel Regino también cuestionó la validez del dictamen de DNV en el sentido de que se rompió la cadena de custodia de tres muestras de concreto tomadas de la “Zona Cero” que DNV envió a Ohio, Estados Unidos, para su análisis.

Cuestionada al respecto, Sheinbaum Pardo eludió responder al tema y pidió no politizar.

“Yo no voy a entrar a un tema de debate de este tipo. Confío en la empresa DNV –por la reputación que tiene–, han hecho un trabajo… «He tenido oportunidad de entrevistarme con algunos de los ingenieros. El equipo –principalmente de Protección Civil– se ha entrevistado con una cantidad muy, muy importante de diversas disciplinas de ingeniería que están desarrollando este proyecto; se hicieron una cantidad de modelos muy importantes” Claudia Sheinbaum

Siguió: “

Esta es la conclusión que ellos tienen y hay otra parte que tiene que ver con lo penal. En esa parte… yo no me voy a meter en este debate particular, repito, hay quien sí puede hacerlo, hay un experto en estructuras –es el secretario de Obras, él puede hablar con todo detalle de este tema–, y creo que hay que tener toda la transparencia y leer el dictamen que se presenta”.

Sobre los cuestionamientos del abogado de Horcasitas Manjarréz por la contratación de DNV, agregó:

“Él está totalmente en su derecho de dar su opinión. Nosotros lo hacemos de una manera muy profesional –y por eso no entramos a un tema político ni mucho menos–, porque me parece que esto no se puede politizar de ninguna manera; este es un tema técnico –así lo veo yo– en términos de la reconstrucción de la Línea 12 y cada quien está en su derecho de plantear lo que le corresponda”.

Sheinbaum recalcó que a su gobierno le corresponde actuar de manera “profesional, honesta y completamente transparente” en la atención a las víctimas y la rehabilitación de la Línea 12.

El 3 de mayo ocurrió el colapso en la estación Olivos, dejando 26 personas muertas y más de 100 heridos.

Fiscalía «tomará en cuenta» dictamen de empresa noruega

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), informó que “tomará en cuenta” el Dictamen Final que presentó la empresa noruega DNV sobre el colapso en la Línea 12, “con la finalidad de allegarnos de la mayor cantidad de elementos posibles en la integración de la indagatoria”.

En un videomensaje, el vocero de la institución, Ulises Lara, agregó que “una vez que haya sido concluida en su totalidad, dará a conocer de manera abierta, un informe pormenorizado de los resultados de la investigación, realizada de manera científica, profesional, seria y responsable” sobre el hecho.

Sin embargo, no mencionó ninguna fecha precisa, solo dijo que “próximamente”.

El funcionario recordó que, tras el colapso del pasado 3 de mayo de la trabe metálica del tramo elevado cercana a la estación Olivos, las coordinaciones generales de Investigación Forense y Servicios Periciales, de Investigación Territorial y de Asesores abordaron “todas las líneas de investigación posibles para formular la teoría del caso, por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad”.

Peritaje, “es un instrumento con base científica»

Lara López recordó que el peritaje “es un instrumento con base científica que abarca un extenso y exhaustivo trabajo, que cumple con todos los requerimientos judiciales, metodológicos y certificados, para conocer la verdad de los hechos, tal cual nos comprometimos en su momento a informarlo”.

Y dijo que la FGJ local formó “un equipo profesional de judicializadores” que ha avanzado en el estudio de la información documental y la legislación vigente para obtener la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas, y garantizar la no repetición de los hechos.

Además, destacó que para garantizar “una absoluta transparencia en la realización de los dictámenes correspondientes”, recopiló todas las muestras necesarias y ha realizado un trabajo “muy cuidadoso con lo relacionado a las cadenas de custodia de todas y cada una de las evidencias que obran en poder del Ministerio Público, incluidos todos los materiales trasladados a los talleres de Tláhuac, mismos que fueron removidos del lugar de los hechos por la peligrosidad que representaban dada la sismicidad de la ciudad, lo cual confirmamos el día de ayer”.

Según el funcionario, desde los primeros momentos de ocurrida la tragedia, ha atendido con los especialistas correspondientes lo relacionado con las 26 personas que fallecieron en el hecho y las más de 100 lesionadas.

Por agencia APRO/El Ciudadano/Foto: Cuartorscuro/Archivo

