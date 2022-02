Resultan ganadores en Romero Vargas y San Felipe; Temalacuya y Tehuizotla anulan plebiscitos

Por Redacción El Ciudadano México / Alexis Lira Reyes / Anaid Piñas

La Comisión Plebiscitaria dio como ganador a Enrique Matamoros, de la planilla «Gestión con Acción» y a Marcial Malcos, de “Estrella Dorada”, tras concluir el conteo de votos de las elecciones en las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas y San Felipe Hueyotlipan, respectivamente. Además de que anularon las elecciones en las juntas auxiliares de San Luis Temalacayuca, en el municipio de Tepanco de López; y San Luis Tehuizotla, del municipio de Molcaxac.

En Ignacio Romero Vargas venció el candidato Enrique Matamoros, de “Gestión con acción” con 2 mil 514 votos, superando a Marcial Pérez Muñoz, de “Por el bienestar de Ignacio Romero Vargas”, con 2 mil 245 votos.

San Felipe Hueyotlipan

Fue primer lugar con 882 votos, en San Felipe Hueyotlipan, Marcial Malcos, de “Estrella dorada”, con una diferencia de seis de su competidor Rodrigo Calva Díaz, de “Cuadro Naranja”, quien obtuvo 876.

Por otra parte, durante la jornada electoral de este domingo, hubo una mayor presencia de elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes hecho por lo cual los comicios se desarrollaron en orden.

Temalacayuca y Tehuizotla

Se señaló que al existir una comunidad indígena en San Luis Temalacayuca, la convocatoria debió incluirlos en la forma de elección de las autoridades auxiliares.

Se declaró que el Ayuntamiento fue omiso en contemplar a la comunidad en la toma de decisiones y no incluyó a ningún miembro de la comunidad, por lo que se anuló la elección.

Las autoridades no cumplieron con las bases de su propia convocatoria, por lo que no se podía garantizar la validez de la elección, por tanto, fue anulada.

En ambos casos, los ayuntamientos de Tepanco de López y Molcaxac tendrán un periodo razonable para organizar y convocar a nuevas elecciones. También tendrán que informar al TEEP sobre las decisiones que se tomen para hacerlo.

Faltan tres juntas auxiliares en Puebla

El proceso continuará el próximo domingo, cuando se concluyan las elecciones en las restantes juntas auxiliares de San Miguel Canoa, La Libertad y San Pablo Xochimehuacan.

