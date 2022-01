Retiran fotos del Árbol de la Esperanza, la búsqueda sigue

Minutos antes de las 11:00 horas de este domingo, varias personas, en un acto encabezado por el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, se reunieron bajo el Árbol de la Esperanza frente a Palacio Municipal, donde observaron a detalle cada fotografía, leyendo con firmeza y dolor el nombre de quienes no han vuelto a casa.

El pasado diciembre del 2021 se cumplieron tres años consecutivo de la colocación del árbol donde yacen las historias de vida y amor de los que no volvieron a casa, de esa lucha constante por quienes no se conforman y los siguen buscando, ante una situación de inseguridad, delincuencia organizada y violencia latente.

Entre las hojas del árbol están los rostros de los desaparecidos en el estado de Puebla, madres, padres, hermanos, hijas, hijos, amigas y amigos, que faltaron a la mesa en las pasadas fiestas decembrinas. Algunos que ya han faltado desde hace años.

Hay imágenes de jóvenes, niñas, niños, gente mayor. Porque el delito de desaparición forzada no conoce de demarcaciones o edades, pero sí de impunidad y deshumanidad por parte de las autoridades.

Portando playeras que los uniformaran, limpiando las lágrimas que humedecían sus cubrebocas y armados sólo con un par de tijeras, comenzaron a desmontar cada una de las fotografías y lonas que servían de recordatorio a la sociedad, pero sobre todo a la Fiscalía General del Estado (FGE), al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, y al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, que en la entidad «no estamos completos, que aquí nos faltan muchos».

«El retirar la fotos del Árbol de la Esperanza no implica que se acaba la esperanza, esa la tenemos siempre en nuestra mente y nuestro corazón y por eso seguimos trabajando. La búsqueda de nuestros desaparecidos continúa»

Con un rastro de confianza, María Luisa señaló que si las autoridades locales se comprometen con su trabajo y comienzan con la búsqueda de los desaparecidos, este año el único árbol que colocarán será uno de Navidad, pero el personal de la Fiscalía no los ha apoyado en las investigaciones y mucho menos en la impartición de justicia.

“Las cifras de la Comisión de Búsqueda no cuadran con los casos que hay allá afuera. No son ni el 30 por ciento de los casos reales. En Puebla siguen faltando por lo menos 3 mi hijos, padres, madres, niños, hermanos y a quienes no se les está buscando”