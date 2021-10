Retirará Profeco dos marcas importadas de sopas instantáneas

Por Redacción APRO

Ciudad de México. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que retirarán del mercado al menos dos marcas importadas de sopas instantáneas que causan daños a la salud y usan la publicidad engañosa para su venta.

“Sí, sin lugar a duda, por lo menos dos productos van a ser retirados del mercado, por cierto, ambos importados” Ricardo Sheffield

Titular de Profeco (en entrevista con Milenio)

El funcionario señaló que en la Revista del Consumidor de octubre se presentó un estudio científico a las distintas marcas de sopas que se comercializan en el país, donde encontró:

Potenciales daños a la salud para la población mexicana.

“Uno de los análisis que realizamos tiene que ver con estas sopas instantáneas que se han vuelto muy populares en el país, que las usan mucho para ‘matar el hambre’, pero hay que tener cuidado, no vayan a matar más que el hambre” Ricardo Sheffield

Titular de Profeco (en entrevista con Milenio)

Detalló que los análisis obtenidos dieron resultados importantes sobre el valor real nutritivo de estos productos alimenticios, el empaque en el que se presentan y el riesgo que representan a la salud, en algunos casos tanto en el contenido como el empaque, sumado a que algunos tienen publicidad engañosa.



¿Qué contienen las sopas instantáneas?

-Hidratos de carbono (provenientes de cereales como el arroz o las pastas).

-Cantidades variables de grasas y proteínas.

-Un aporte energético que puede ir de las 29 a las 230 kilocalorías por cada 100 gramos de producto preparado.

-Glutamato Monosódico (GMS): un aditivo alimenticio común en alimentos procesados, que se extrae del betabel o la caña de azúcar para que la lengua sea más perceptiva a los condimentos.

Algunos estudios han relacionado el GMS con síntomas como:

Dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, dolor de pecho, dificultad para respirar y sudoración

Lo anterior lo señaló la Profeco, por lo que recomendó no consumir las sopas instantáneas.

Además, destacó que no nutren porque el sabor que aportan no se basa en vegetales y carne, sino en saborizantes que no son sanos para el organismo.

Finalmente, añadió que su aporte calórico es de 270 a 334 kilocalorías, similares a dos tacos con frijoles, un sándwich de jamón o una lata de atún, pero las sopas instantáneas tienen bajos niveles de proteínas y altos niveles de sodio.

