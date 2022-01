Retraso en votación enciende ánimos en la Romero Vargas

Con más de una hora de retraso, reportes de intromisión de candidatos y la falta de paquetería electoral, comenzó la votación en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la escuela primaria “Benito Juárez”.

De acuerdo con los vecinos, el personal del Ayuntamiento de Puebla llegó tarde al lugar, lo que retraso instalación de casillas.

Añadieron que la paquetería electoral no era la adecuada y que algunas personas emitieron su sufragio sin que se montaran las mamparas.

Con una hora de retraso, los habitantes de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas comienza a entrar al centro de votación.



Vía @AnaidPainappuru pic.twitter.com/oFY6JZLqXs — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) January 23, 2022

«En realidad fue porque uno de los presidentes de mesa se enfermó y no llegó ayer por su documentación. Llegó hasta hoy, pero en ese lapso nadie quería tomar su lugar. Y quién lo tomó no era alguien apto para hacerlo», aclaró. Personal del Ayuntamiento.

Los vecinos intentaron frenar los plebiscitos ante la presunta intromisión de la planilla «Unidad y Progreso», pues sus integrantes comenzaron a organizar las mesas de votación, lo que calificaron como delito electoral y un acto de corrupción.

Puedes leer: Desorganización en comicios de San Baltazar causa aglomeraciones

Sin embargo, una de sus integrantes se deslindó de la acusación y aclaró que su participación fue para agilizar la votación, ya que ninguna otra persona quiso ser observador, mientras llegaba personal de la comuna.

«Nadie quería tomar esa mesa y no podíamos empezar. Lo que dice la gente es mentira. Yo lo hice en mi calidad de ciudadana, porque entiendo que la gente tiene otras cosas que hacer y ya era muy tarde«, declaró. . Sonia

Los vecinos denunciaron que ninguna autoridad se acercó a ellos para informarles el motivo del retraso. Además, muchas personas no aparecen en la lista nominal, pese a que fueron entregadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Algunos amagaron con reventar el evento si no se agilizaba la votación o no justificaban el por qué no aparecían en la lista de electores.

Asimismo, revelaron la falta de organización y la carencia de medidas sanitarias, pues nadie respetó la sana distancia ni en la fila y mucho menos en las mesas de votación, tampoco en ningún momento se les tomó la temperatura o se ofreció gel antibacterial a los asistentes.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com