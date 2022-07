Retrasos y acarreo, así «avanzan» las votaciones internas de Morena en Puebla

Compra de votos, acarreo de personas, complicaciones para elegir a los consejeros e intromisión en las filas son algunas de las denuncias que se han realizado a lo largo de la elección a consejeros estatales de Morena en Puebla capital.

Los votantes compartieron con El Ciudadano México sus preocupaciones sobre la elección, ya que será determinante para acabar al proceso de renovación de la dirigencia del partido.

En la sede ubicada en el Parque del Cuexcomate, uno de los puntos del Distrito 9, los militantes y simpatizantes denunciaron el arribo de «camiones con personas que no saben ni a lo que vienen».

«Pregúntenles, de verdad, díganles ‘¿cuál es el mejor consejero?‘ y no se saben ni sus nombres. No se vale, la corrupción es contra lo que estamos luchando, pero son de gente que no son del partido», evidenció una militante que prefirió no revelar su nombre.

Otra de las complicaciones a la que se enfrentaron los asistentes fue tras concretar su afiliación, ya que las filas eran seccionadas «y dejaban pasar primero a personas que llegaban en grupos».

Está situación se repitió en la segunda sede del distrito, localizada en la explanada de la junta auxiliar Niños Héroes, en San Gerónimo Caleras, cuyos votantes prefirieron moverse a otros puntos de votación.

Además, lamentaron que, debido a que la elección se realizó en un día laboral para muchas personas, gran parte de la militancia no pudo acudir a las urnas para escoger a sus consejeros.

«Esta fiesta es por Morena y la gente vino de buena fe porque ya son militantes, otros son nuevos y se inscribieron al partido, aunque sí, hay acarreados y chapulines. Algunos pudieron votar, otros se fueron a otros lados porque estaba lento, pero los que somos de Morena de corazón aquí nos quedamos. Lo malo es que los militantes que trabajan entran temprano y esto se acaba a las cinco de la tarde, ya no pudieron votar», explicó Elías Ocelot.

Este sábado 30 de julio se realizan las asambleas distritales para conformar el Consejo Estatal de Morena. Los simpatizantes y militantes de Puebla capital podrán acudir hasta las 17:00 a emitir su voto a cualquiera de las 4 sedes ubicadas en los distritos electorales 06, 09, 11 y 12.

Foto: EsImagen