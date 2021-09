Reubicarán estatua de Colón en Parque América de colonia Polanco

Por Niza Rivera

Ciudad México. Por unanimidad, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep), aprobó reubicar la estatua de Cristóbal Colón en el Parque América ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

«Después de considerar y evaluar más de 20 lugares para la reubicación de la estatua de Colón, se propuso el Parque América –por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra– en la tercera sección de Polanco, en la avenida Horacio, ya que entre otras características se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles, y en términos de obra que el peso no dañara el espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas»

«Además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación”

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de la Ciudad de México

Comunicado