Reutilizan fosas 3 mil veces por crisis en panteones de Puebla

En 10 de las 17 juntas auxiliares de Puebla capital, los pobladores se quedaron sin lugares para dar cristiana sepultura a sus difuntos y han reutilizado en promedio 3 mil veces las fosas, de cada uno, desde que fueron fundados.

Los deudos son obligados a buscar un cementerio particular, comprar alguno de los lotes que están en venta de manera clandestina en los sitios públicos o acudir a un camposanto fuera de su localidad, en ocasiones fuera de la entidad poblana.

El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) documentó con datos del Ayuntamiento de Puebla que 11 de los 32 panteones de la ciudad están llenos, mientras que otros cuatro tienen menos del 10 por ciento de cupo.

El gobierno municipal informó, vía una solicitud de información que solicitó El Ciudadano México que en los panteones más saturados se han hecho 27 mil 597 reinhumaciones desde que fueron fundados hasta junio de 2022.

Entre los cementerios que rebasaron su capacidad están “Los Remedios” y “Los Ángeles” de San Miguel Canoa, así como el “Dolores” de San Pablo Xochimehuacan.

De igual forma, los ubicados en Ignacio Romero Vargas, La Libertad, San Baltazar Campeche, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, Santa María Xonacatepec y Santo Tomás Chautla, todos del mismo nombre de su junta auxiliar.

Reutilizan fosas disponibles

En los 11 panteones referidos, el Departamento de Panteones en Juntas Auxiliares y Particulares de la Comuna tiene documentadas 27 mil 597 reinhumaciones, es decir, sepultar un resto humano “en una fosa que ya fue utilizada”. Lo anterior equivale a utilizar dos veces su capacidad, pues los camposantos albergan 27 mil lugares.

De acuerdo con información oficial, “Dolores”, en San Pablo Xochimehuacan, es el cementerio con más reinhumaciones, donde ha habido 3 mil 993 entierros en espacios donde anteriormente había un difunto. La capacidad es de 3 mil 900.

Después está San Baltazar Campeche, ubicado en la zona urbana de la capital poblana, que registró 3 mil 500 inhumaciones, igual al mismo número de fosas que tiene ocupadas. Lo mismo sucede en San Felipe Hueyotlipan, con 3 mil 200 inhumaciones.

Piden a deudos acudir a otro estado

La problemática en San Pablo Xochimehuacan obligó a los pobladores de la entidad a buscar la última morada de sus seres queridos en el panteón del municipio de San Pablo del Monte, perteneciente a Tlaxcala y colindante con la junta auxiliar poblana.

Gabriela, encargada del panteón auxiliar, comentó que es frecuente que cada semana acudan familias a preguntar por un lugar en el recinto de San Pablo, por lo que ha sugerido buscar otra alternativa por la falta de espacios.

La totalidad de espacios que hay en el recinto, explica, son “perpetuidades”, es decir, lotes de distintos tamaños que fueron comprados para su uso y solo puede negociarse el lugar con los dueños.

Informó que es la presidencia auxiliar quien autoriza las reinhumaciones, a petición de la familia, no obstante, tienen que pasar siete años mínimo para que en alguna fosa ocupada pueda darse sepultura a otro difunto.

Genaro, sepulturero y albañil en el panteón, relató que hay trabajo “todo el año”, pero es variable, «hay semanas que no cae nada”, dice.

Indicó que el cementerio no tiene un nicho, por lo que los inhumados son entregados a las familias y “cada quien decide el destino de los restos”.

Uno de los vecinos de la zona, Raúl, relató que su familia logró comprar un espacio donde están enterrados sus dos tíos, quienes vivían desde hace décadas en la junta auxiliar y ahora descansan en un lote con ambas tumbas.

El hombre acudió a realizar mantenimiento a una de las rejas de la sepultura, a unos días de la festividad de Todos Santos, donde comentó que no hay planes para mover a sus familiares del panteón, pues señala que no tiene mayor inconveniente.

Déficit alcanza a periferia

La falta de espacios ha alcanzado incluso a las demarcaciones en la periferia de la ciudad. Al sur de la capital, en San Francisco Totimehuacan, el panteón del mismo nombre tiene registro de 3 mil 109 reinhumaciones, en sus 3 mil 100 fosas.

Al norte, en Santa María Xonacatepec se han “reutilizado” 2 mil 594 de los 2 mil 500 lugares que estaban disponibles.

Mientras en San Jerónimo Caleras e Ignacio Romero Vargas los registros de inhumaciones son de 2 mil 370 y 2 mil 395, respectivamente. El cementerio San Antonio, en La Libertad, reportó 2 mil 320.

En la junta auxiliar de San Miguel Canoa, el panteón Los Remedios registró mil 851 entierros en fosas que anteriormente estaban ocupadas, de las mil 800 que alberga el camposanto, al igual que en el recinto Los Ángeles, con mil 29 inhumaciones.

Santo Tomás Chautla, ubicado al sur de la capital, reportó mil 296 reinhumaciones de las mil 200 que tenía disponibles.

Sin nuevo panteón y crematorio no sirve

En entrevista, el director de Alumbrado y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla, Pablo Fabre Moreno, descartó que para el 2023 haya un proyecto para la construcción de un nuevo panteón municipal.

En su lugar, declaró que iniciará un “programa de concientización” para promover la cremación de cuerpos, al señalar que se reducirá el espacio que representa un entierro tradicional. El costo por un nicho en el camposanto de la capital es de 12 mil pesos.

No obstante, el crematorio del gobierno capitalino no funciona y requiere un mantenimiento mayor, pues desde enero de 2022 el sistema no funciona, reconoció la secretaria de Servicios Públicos, Xóchitl Zárate Tejeda, en entrevista el pasado 18 de octubre.

