Revela la ASF irregularidades por más de 177 millones de pesos en la BUAP

Puebla, Pue. 28 de octubre de 2021. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se causó un probable daño o perjuicio, o ambos, por 177 millones 633 mil 800 pesos en la cuenta pública 2020, cuando aún estaba en la rectoría Alfonso Esparza Ortiz, de acuerdo con la segunda parte de los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

En los resultados hechos públicos este jueves se informa que los recursos fueron utilizados para la adquisición de bienes muebles, sin que estuviera autorizado en los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

La BUAP pagó 2 millones 643 mil 815.3 pesos de nómina ordinaria y con el capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, y 1 millón 056 mil 724.8 pesos de nómina de jubilados, todo ello se encuentra en los montos establecidos por concepto de sueldos, prestaciones ligadas y no ligadas al salario; sin embargo, la universidad pagó por prestaciones no ligadas al salario 119 mil 976 pesos, correspondientes a 64 prestaciones no autorizadas en los contratos colectivos de trabajo ni para su pago con recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

Agrega el informe de la auditoría que la universidad entregó el Acta de Sesión de Comisiones Estatutarias del Honorable Consejo Universitario del 31 enero de 2020 en la cual no se detallan las prestaciones no ligadas autorizadas, con lo que no acreditó la autorización para su pago.

Los convenios celebrados entre el entonces rector Alfonso Esparza Ortiz y los sindicatos de personal académico y no académico establecen el pago de 43 prestaciones por 91 millones 637 mil, 330 pesos de prestaciones no establecidas en los Contratos Colectivos de trabajo, y quedó un monto por comprobar de 21 prestaciones por 28 millones 339 mil 515 pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado.

En los listados correspondientes a licencias sin goce de sueldo, bajas de personal, incapacidades y comisiones, oficios de solicitud y autorizaciones para licencias sin goce de sueldo, la BUAP acreditó incapacidades; sin embargo, pagó a 76 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo un importe de 9 mil 702 pesos, a dos trabajadores que causaron baja 79 mil 500 pesos, y a un trabajador con comisión sindical 176 mil 900 pesos.

La BUAP manifestó que no tuvo cheques cancelados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

La universidad, respecto del pago a 76 trabajadores que contaron con licencia sin goce, proporcionó documentación que acredita que 76 trabajadores tienen dos puestos y la licencia sin goce de sueldo corresponde a un puesto con lo que comprobó un monto por 9 millones 701 mil 901 pesos y del pago a un trabajador con comisión sindical proporcionó la documentación que acredita el desempeño de sus labores en la BUAP, con lo que comprobó 176 mil 852 pesos; en relación a los pagos de dos trabajadores que causaron baja aclaró 35 mil 764.02 pesos de un trabajador y quedó pendiente de comprobar 43 mil 749.91 pesos de un trabajador, con lo que se solventa parcialmente lo observado.

Se presume además un probable daño o perjuicio por 28 millones 383 mil 265 pesos por el pago de 21 prestaciones no ligadas al salario de las 64 observadas, no contempladas en los Contratos Colectivos de Trabajo; no consideradas en los Convenios celebrados entre el Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los sindicatos.

También la ASF verificó que la BUAP pagó quincenalmente al personal de confianza y directivos conforme a su tabulador autorizado; sin embargo, hizo pagos al personal académico y no académico por 94 mil 500 pesos arriba del tabulador autorizado; en el transcurso de la auditoría aclaró que 40 empleados tuvieron 5 categorías y acreditó 94 mil 507 pesos, con lo que se solventa lo observado.

La universidad pagó 10 mil 837.1 pesos a 21 trabajadores que no cumplieron los requisitos de escolaridad mínimos para el desempeño de sus puestos; pagó por concepto de “Estímulo al Desempeño de Personal Docente” 227,596.2 miles de pesos, al personal que cumplió con el puntaje mínimo requerido por nivel en el dictamen final, pero excedió el monto autorizado en el anexo de ejecución por este concepto por 84 mil 669.3 pesos.

La ASF revisó dos contratos de prestación de servicios para el Programa de Seguros Institucionales para la Universidad Autónoma de Puebla partidas 1, 2, 3 y 4 adjudicados bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional CAASBUAP/LPN/01F/2020, pero no contó con el expediente del procedimiento de Licitación Pública Nacional CAASBUAP/LPN/01F/2020 y no lo difundió en CompraNet. La Contraloría General de la BUAP inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.l

La BUAP, afirma la ASF, infringió la normativa, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, aunque, “realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

