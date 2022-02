Revela Melitón Lozano que cerca de 25 mil alumnos en riesgo de abandonar la secundaria

En Puebla, entre 20 y 25 mil alumnos del nivel media superior están en vulnerabilidad de abandonar sus estudios, así lo informó el titular de la Secretaría de Educación estatal, Melitón Lozano Pérez, al realizar su comparecencia por el tercer informe de labores del gobierno del estado.

Lozano Pérez explicó que estos alumnos tienen una educación irregular, al asistir a clases de manera intermitente, pues en algunos casos, sus padres los meten a trabajar para ayudar a solventar los gastos familiares.

A su vez, aproximadamente 3 mil 500 alumnos vieron interrumpidos sus estudios a causa de la contingencia sanitaria por covid-19; sin embargo, Lozano Pérez aseguró que pudieron regresar a clases de forma reciente.

Indicó que al inicio de la pandemia, el personal educativo en todo el estado intentó comunicarse con los alumnos de las diferentes escuelas del estado para que continuaran sus actividades e incluso en las comunidades más alejadas, los docentes fueron casa por casa a buscar a sus estudiantes.

Por anterior, la dependencia implementó una serie de estrategias por medio del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, con el fin de facilitar la labor de los docentes.

“Algunos alumnos no tienen internet, no tienen conectividad, es una realidad en el país, y es una realidad en nuestro estado; sin embargo, hay que considerar que la educación a distancia no es sinónimo de internet”, mencionó.

Melitón Lozano Pérez

Titular de la SEP