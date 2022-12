Revisa SEP de Puebla 900 plazas de maestros por irregularidades

Los docentes que hayan obtenido una plaza de “Maestro de Tiempo Completo Titular C” de manera irregular, podrían enfrentar un proceso judicial, informó la Secretaría de Educación de Puebla.

En entrevista, el encargado de despacho de la dependencia, José Luis Sorcia Ramírez, señaló que se están revisando 900 plazas que fueron otorgadas en administraciones pasadas.

Explicó que este tipo de plazas se otorgan a los docentes para premiar su “excelencia magisterial”, pero en la revisión, dijo, se han identificado irregularidades e incluso maestros que no tienen el “nivel” necesario.

También, adelantó que se han identificado docentes, con este tipo de plazas, que no tienen certificado de universidades que no están acreditadas o títulos que no están legalizados ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

“Alguien que está cobrando un sueldo que no sea merecido (…) está cometiendo fraude contra el Estado, es un proceso que implica un tema judicial” José Luis Sorcia Ramírez

Encargado de despacho de la SEP

Educación no intervendrá en renovación del SNTE

En otro tema, José Luis Sorcia Ramírez, encargado de despacho de la Secretaría de Educación estatal, informó que la dependencia no intervendrá en la renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A pesar de que un grupo de agremiados ha acusado presuntos actos de proselitismo e incluso el uso irregular de recursos públicos, Sorcia Ramírez señaló que la secretaría no tiene injerencia en los temas internos del sindicato.

“La Secretaría no se mete en ningún asunto de carácter gremial o laboral, la secretaria será respetuosa de los sindicatos (…) nosotros como gobierno no estamos en ningún modo relacionados con este tema, porque es un tema interno del propio sindicato»

