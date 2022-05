Revive PRI proceso de expulsión contra Javier López Zavala

La dirigencia en Puebla del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dará seguimiento al proceso de expulsión de Javier López Zavala por participar en las actividades del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuando fue candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Así lo dio a conocer el dirigente local, Néstor Camarillo, al referir que va a investigar qué es lo que pasó con el proceso de 2019, que inició el Comité Ejecutivo Nacional a través de la comisión de Justicia Partidaria.

El también diputado local hizo el compromiso por persona de informar si existe una nueva denuncia o en qué fase va la interpuesta hace casi tres años.

“Habrá que ver dónde fue está la denuncia de expulsión de Javier López Zavala. Me parece que la que hubo hace dos años quedó archivada y ya no hubo seguimiento. No sé si sea una nueva o sea la anterior y se le está dando seguimiento otra vez”