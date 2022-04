Revocación de mandato, ¿éxito o fracaso?

Por Onel Ortíz Fragoso

En la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador votaron más de 16 millones de ciudadanos, el equivalente al 17% de la lista nominal. El Presidente ganó con más del 90%, pero la consulta quedo muy lejos de que sus resultados sean vinculantes. ¿Qué significa estos resultados?

Para Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y paradójicamente, para el INE, la consulta de revocación de mandato fue un éxito. Para la oposición PAN, PRI, PRD, representa un rotundo fracaso del Presidente. Veamos los fríos datos y los asegunes de dichas cifras.

Con una tercera parte de las casillas instaladas en 2021 (57,449), sin la posibilidad de hacer una campaña abierta, Morena puede movilizar 15 millones de votos, la mitad de los votos obtenidos por AMLO, pero una cantidad nada despreciables. Por ejemplo, fueron más votos que los obtenidos por Ricardo Anaya en 2018. Esto significa que siete de cada diez de los votos de Morena en el 2021 el pasado domingo acudieron a las urnas. Estos datos representan un sólido piso electoral para el partido del Presidente rumbo a las elecciones del 2024. Realmente los espectaculares y los desplantes de líderes y servidores públicos fueron innecesarios y en algunos casos un delito.

En la noche, AMLO no aguantó las ganas y fijo su posición respecto a la consulta en un mensaje en redes sociales. Más allá de la retórica, el Presidente logró su propósito: movilizar a su base social y robustecerse con el apoyo popular en la segunda mitad de su mandato. Dijo y tiene razón, que obtuvo más votos en la revocación de mandato de este domingo que en la elección presidencial de 2006 y en 2012.

El INE demostró nuevamente su capacidad de organizar elecciones, en esta ocasión envuelto en la controversia y las presiones. La clave de su éxito está en la participación de miles de ciudadanos que dedicaron su domingo a ser funcionarios de casilla.

La oposición hizo vacío a la consulta y llamó a la no participación. En redes tuvo impacto, seguramente convenció a algunos de no acudir este domingo a votar, pero sus intentos de movilización en su contra de la consulta, como los del 3 de abril, convocados por los líderes partidarios u organizaciones opositoras fueron pequeñas. AMLO sigue ganando las calles y los votos, mientras que las cosas están más parejas en las redes y los medios de comunicación. Por supuesto que la consulta tienen puntos criticables, pero estas fallas no fortalecen necesariamente a los partidos opositores. El dato de que un millón de electores hayan votado en contra de AMLO es un dato que los partidos de oposición deben leer con cuidado.

Los estados que más aportaron votos a la revocación de mandato fueron del Sur del país. Tabasco, Chiapas y Oaxaca, tres de los estados consentidos del Presidente. En el Estado de México, más de dos millones de votos; en la CDMX ,apretando el acelerador, un millón 800 mil votos; Jalisco, un estado que gobierna de Movimiento Ciudadano, medio millón de votos; Nuevo León, medio millón de votos, y Puebla, un millón de votos.

La consulta del domingo, no fue una revocación, sino un ensayo de movilización de Morena y sus aliados, en donde por cierto no le fue mal. Eso pienso yo, ¿usted que opina?

La política es de bronce.

@onelortiz

