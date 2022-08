Revocan suspensión que prohibía difusión de nuevos audios sobre ‘Alito’ Moreno

Un tribunal federal revocó la suspensión previamente otorgada al Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Alejandro Moreno, que impedía que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, difundiera más audios en contra del priista.

Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito quien revocó la medida cautelar concedida por un juez federal de Nuevo León. Argumentó que este juez carecía de competencia legal para emitir su resolución, ya que no era apto para pronunciarse ante el tema.

“Jurídicamente, no fue correcto que el juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, se menciona en la revocación.

Por lo anterior, el colegiado declaró fundado el recurso de queja que interpuso Layda Sansores y anuló la suspensión de plano decretada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León.

En su programa de Internet, «Martes de Jaguar» la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha publicado diversos audios donde se escucha, supuestamente, a ‘Alito’ Moreno, hablar acerca de dinero ilegal para campañas de sus candidatos, de cómo justificar millones de pesos ante autoridades y de supuestos pagos a distintos periodistas de medios locales y nacionales.

Foto: Agencia Esimagen

