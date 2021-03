Conocí a Ricardo Arjona en la sala de mi casa, sonaba su voz seca mientras mi mamá tarareaba en conjunto, me llamó la atención cómo mi mamá lograba entonarse a su ritmo. Deben saber que mi mamá nunca ha considerado tener una voz privilegiada (ella dice que no canta, que berrea), cuando éramos pequeños nos decía, a mi hermano y a mí: o se duermen o les canto y nos dormíamos entre risas.

Durante un tiempo le seguí la pista al tal Arjona este, por el cual mi mamá se emocionaba y berreaba. De adolescente me identifica mucho con sus letras “dolidas”, con su poesía cantadita, y hasta llegué a suspirar por sus greñas (creo que es el único greñudo que me aprobaría mi mamá). Ya de grande comencé a ocultar mi gusto por él: ¿a poco sí te gusta Arjona, que no es música para señoras lloronas? (cita textual).

En secreto seguí escuchándolo, a veces cuando estoy triste o tengo ganas de cantar a todo pulmón suelo regresar a sus álbumes clásicos, con los que me emocionaba cuando era joven (ay sí): Animal nocturno (que yo ni nacía cuando salió), Sin daños a terceros (uff) y 5to Piso (no tan clásico quizás, pero todo un hitazo).

Apenas recordé de nuevo que existía y me pregunté: ¿qué ha hecho este hombre en pandemia? Jum. Llamé a mi mamá y me dijo que no estaba segura. Ya buscando resulta que el 10 de abril dará un concierto en vivo.

HECHO A LA ANTIGUA: un live streaming único en su clase

A poco más de un año de pandemia, Ricardo Arjona presenta: HECHO A LA ANTIGUA. Es un concierto live que estrenará el 10 de abril, el cual describe en sus medios como “un ritual en directo” (más que un concierto virtual cualquiera) en el que compartirá escenario junto con más de 30 músicos y más de cinco mil velas.

Literalmente podrás escuchar a Arjona desde la comodidad de tu hogar y a la luz de las velas (el sueño de mi mamá, jeje, no es cierto pa…).

HECHO A LA ANTIGUA no deberá sumarse a los live streaming que la gente vio este último año… Será un evento con matices de intimidad y complicidad que lo harán único en este género. El músico interpretará muchas de las canciones que la gente espera, y, además, canciones de su más reciente trabajo “Blanco” (2020). Punto Ticket

El evento se transmitirá desde su país natal Guatemala, en un escenario único y emblemático. Ya se llevó a cabo el ensayo general, que fue todo un éxito y los boletos siguen a la venta (aquí puedes encontarlos).

BONUS: 5 cosas que no sabías de Arjona

Quizás si eres fan estos datos no sean ninguna sorpresa pero para neófitos como yo, resultan algo curioso:

Fue basquetbolista, parte de la selección oficial de su país (¡mide 1.97m!).

Esta no es su primera presentación en un escenario antiguo. En 2009 presentó su álbum 5to Piso en las Rutas de Cacahuamilpa, un parque nacional ubicado entre Toluca y Taxco.

3. En 2020, durante la grabación de su álbum Blanco, invitó a 4 fans suyos para que lo visitaran en el famoso estudio de grabación Abbey Road (sí, el mismo en el que grabaron Los Beatles).

4. GALERÍA 360 es un espacio virtual en el portal Mundo Arjona que contiene contenido inédito del artista y su último álbum Blanco.









5. Finalmente, de su disco Animal Nocturno sólo recibió el 1% de ganancias.