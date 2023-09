Ricardo Monreal se retira de contienda por la CDMX

El senador con licencia, Ricardo Monreal, informó que desistió de competir por la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El morenista, en una entrevista radiofónica, señaló que ayudará en las labores que estableció Claudia Sheinbaum ,coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Ricardo Monreal dijo que estaba interesado en participar en la elección local por la capital, pero que entendía los movimientos que se han dado dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que no caerá en la ingenuidad, no generará ninguna reacción, y solo se dedicará a temas que le competen como dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en terminar de escribir un libro sobre mujeres y otro del Senado que tiene pendiente.

Por lo que mencionó que no tiene interés de integrarse en el gabinete, ya que ha sido muy independiente, racional y no he tenido una jefatura política en los 42 años que tiene como servidor público.

El senador con licencia destacó que no se siente maltratado, sino con deseos de apoyar a que la Cuarta Transformación triunfe en 2024.

“Me siento muy bien representado por la docta Claudia Sheinbaum” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal pretendía ser el rival «más inteligente de Morena» al cual la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anhelaba enfrentar el próximo año, según lo declaraba ayer al solicitar licencia para buscar la candidatura del Frente Amplio por México.

