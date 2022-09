Rivera hace promoción política al pedir recursos: Barbosa

Las reiteradas solicitudes para que regrese, a los municipios, el subsidio de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), son una estrategia de promoción política del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, declaró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Durante su videoconferencia de prensa, Barbosa Huerta aseguró que el gobierno capitalino sí ha recibido recursos para seguridad pública desde la federación, a diferencia de lo que dice el edil panista.

“Está promoviéndose el presidente municipal, es legítimo, lícito es parte de las estrategias de comunicación social (…) que no se diga que no hay fondos para la seguridad pública, el Ayuntamiento de Puebla los recibe, nada más que lo que reciben ya no lo quieren enviar para seguridad, lo quieren enviar otras cosas”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla