Rivera Pérez asegura que morenistas «lo apoyan»

Morenistas decepcionados con el proceso de designación de candidatos del partido obradorista se han sumado a candidatos de la oposición en hasta 60 municipios del estado de Puebla, afirmó el virtual candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez.

El próximo abanderado de la coalición «Mejor Rumbo para Puebla» expuso en rueda de prensa que durante su recorrido de intercampaña por 108 municipios de la entidad, detectó que en 60 de estos hay morenistas que ya se sumaron a los respectivos proyectos políticos de cada demarcación.

Destacó que en Ciudad Serdán pudo conocer a 15 militantes del partido guinda que, según, desde el año pasado manifestaron interés en participar en el proceso de designación de candidatos, pero al final no fueron tomados en cuenta.

En ese sentido, el expresidente municipal de Puebla abrió las puertas de la coalición conformada por el PRI, PAN, PRD y PSI a todos aquellos militantes de Morena que se sientan «traicionados y engañados».

«A todos aquellos que se sienten lastimados, ofendidos, traicionados, engañados por parte de Morena, que es bienvenida la participación de todos aquellos que quieran construir un mejor camino para Puebla y que no ven en esa opción respeto a la dignidad y la participación». Eduardo Rivera Pérez

Candidato a Gobernador de Puebla

Criticó al partido rival por promover la filosofía de no mentir, no robar y no traicionar, ya que consideró que eso es lo que le están haciendo a gente que ha formado parte de este instituto desde su fundación en Puebla.

Agregó que, desde su óptica, estos militantes no ven respeto y dignidad hacia su participación, por lo que han preferido estar en la alianza que está de su lado.

