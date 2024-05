Rivera representa la PRIvatización y la corrupción: Morena

La presidenta estatal de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, reiteró las críticas hacia Eduardo Rivera, a quien calificó como el candidato de la privatización, la corrupción y los montajes.

Enfatizó que la distancia de Rivera con las familias poblanas ha generado una desconexión con las necesidades reales del pueblo.

La presidenta de Morena, añadió que Rivera no entiende que vivimos en una República; que tenemos 200 años de ser un país independiente. Y es justo esta lejanía del pueblo, lo que no les permite conocer las necesidades reales de Puebla, las necesidades cotidianas. No las de la realeza.

En contraste, resaltó la cercanía de Alejandro Armenta, candidato de Morena, con los ciudadanos, campesinos, comerciantes y maestros, lo que garantiza una comprensión más profunda de las problemáticas locales.

Agustín Guerrero Castillo, secretario general de Morena, respaldó estas afirmaciones y destacó el apoyo del pueblo a las propuestas de Armenta como el camino para continuar con la transformación del estado y del país. Aseguró que Armenta será el ganador en las próximas elecciones y prometió un gobierno que marcará un hito en la historia de Puebla.

Por su parte, Gabriel Biestro, coordinador de campaña de Pepe Chedraui, recordó el pasado de inseguridad que trajo el gobierno anterior a Puebla. Criticó la falta de transparencia sobre la detención de Tania N y cuestionó la capacidad de Rivera para enfrentar la inseguridad.

El evento contó con la presencia de diversos líderes de Morena, incluyendo a Felipe Colotla López, Samuel Pala, Marcial Mora González, Eva Laila Martínez Gallegos y Alfonso Bermúdez Ruíz, entre otros.

