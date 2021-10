Rivera Vivanco, con derecho a ir por dirigencia de Morena en Puebla: Monreal

Puebla, Pue. 13 de octubre de 2021. El coordinador del Senado y legislador morenista, Ricardo Monreal Ávila, consideró que «todos tienen derecho a participar» por la dirigencia estatal de Morena, ahora que el puesto queda vacante y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se perfila como aspirante al puesto.



Así lo comentó en entrevista este miércoles, tras la presentación de su libro «Las grandes reformas», en el Salón Biblos del Centro Mexicano Libanés de la capital poblana, acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta y legisladores federales de distintos partidos y entidades.



Cuestionado al respecto, el coordinador de Morena en el Senado indicó que todos los militantes tienen derecho a buscar la dirigencia, luego de que el secretario general en funciones de presidente, Édgar Garmendia de los Santos, asumiera como diputado local.

En este sentido, comentó que este proceso de renovación debe «buscar la unidad», al considerar que existe un riesgo de una «ruptura» de cara a la próxima elección del 2024, donde se renovará la gubernatura, ayuntamientos, diputados y presidencia.

«Todos tienen derecho de participar, incluida la presidenta. Lo que tenemos que buscar es la unidad, acotar la división que ponga en riesgo (…) Le faltó trabajo, no hay derrotas que duren para siempre y Claudia es una buena política, yo la conozco», dijo Ricardo Monreal.



Lo anterior en alusión a que la alcaldesa no logró la reelección a la capital, por lo que ahora, se especula, buscará la presidencia de su partido, a raíz de diversas giras al interior del estado.





El senador comentó que su partido se encuentra «fuerte» en el estado, a comparación de otras entidades donde hay un ambiente «hostil», por lo que confió «se va a refrendar su triunfo en el 2024».



En tanto, Monreal Ávila refrendó su postura de que, para la elección de candidaturas para la siguiente elección, se realice un proceso democrático, siendo que el legislador se ha perfilado como uno de los aspirantes presidenciales.



«Ya lo he afirmado, falta mucho tiempo, Morena debe de realizar una revisión de sus procesos de selección para que no nos divida y no nos fracture».