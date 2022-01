Robert Lewandowski y Alexia Putellas ganan el premio The Best de FIFA

La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards 2021, celebrada en Zúrich, coronó a Alexia Putellas y Robert Lewandowski, como los jugadores destacados del fútbol femenino y masculino, respectivamente.

El delantero polaco y del FC Bayern München, Lewandowski, recibió el The Best FIFA Men’s Player por segundo año consecutivo. Por su parte, la centrocampista española Putellas, del FC Barcelona, que recibió la nominación a The Best FIFA Women’s Player por primera vez, también se coronó como la primera española en llevarse el prestigioso premio.

La entrenadora del Chelsea FC Women, Emma Hayes, fue votada como The Best FIFA Women’s Coach por primera vez en su carrera. La hazaña fue igualada por su homólogo del Chelsea FC, Thomas Tuchel, quien encabezó la encuesta para The Best FIFA Men’s Coach.

El portero senegalés Édouard Mendy fue elegido como The Best FIFA Men’s Goalkeeper, convirtiéndose en el primer africano en ganar el galardón. Mientras que la chilena del Olympique Lyonnais’, Christiane Endler, fue nombrada The Best FIFA Women’s Goalkeeper.

La ceremonia de los Best FIFA Football Awards también reconoció dos actuaciones destacadas en el escenario internacional, donde se han batido récords históricos de goles. Christine Sinclair, con 188 goles en 308 partidos con Canadá, recibió el premio especial The Best de la FIFA para el fútbol femenino. Cristiano Ronaldo, con 115 goles en 184 partidos con Portugal, recibió el premio especial The Best de la FIFA para el fútbol masculino.

El premio Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año se lo llevó Erik Lamela, con su espectacular disparo de ‘rabona’, ante el Arsenal en marzo de 2021. Cabe destacar que la mexicana, Daniela Sánchez, estuvo nominada en esta categoría por un golazo con los Gallos Blancos de Querétaro.

Además, periodistas de todo el mundo decidieron el ‘once’ del año en ambas ramas. Destacan jugadores como Erling Haaland, N’Golo Kanté, Kiven De Bruyne; así como Alex Morgan y Vivianne Miedema.

XI 2021 de la FIFA femenino

Portera: Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

Defensas: Millie Bright (Chelsea FC Women), Lucy Bronze (Manchester City WFC), Magdalena Eriksson (Chelsea FC Women) y Wendie Renard (Olympique Lyonnais)

Centrocampistas: Estefanía Banini (Levante UD/Atlético de Madrid Femenino), Barbara Bonansea (Juventus FC Women) y Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC)

Delanteros: Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal WFC) y Alex Morgan (Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/San Diego Wave FC)

XII 2021 de la FIFA masculino

Portero: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain)

Defensas: David Alaba (FC Bayern München/Real Madrid CF), Leonardo Bonucci (Juventus FC) y Rúben Dias (Manchester City FC)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Jorginho (Chelsea FC) y N’Golo Kanté (Chelsea FC)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland (BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (FC Bayern München) y Lionel Messi (FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com