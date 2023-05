Rocío disfruta ser maestra, aun en el «castigado» sistema privado

En las más de dos décadas que Rocío Juárez Rojas se ha dedicado a trabajar como maestra de nivel primaria, ha visto cómo la labor de los docentes es cada vez menos apreciada por padres de familia debido a que se viven tiempos complicados, pero mantiene buena actitud en la profesión que ha sido su pasión desde muy joven.

Mis Rocío, como es conocida en el Instituto La Paz de Puebla, donde ha trabajado por 22 años, dijo que cada estudiante debe ser atendido de acuerdo a sus necesidades porque se trata de enseñarles lo que necesitan aprender, por ello lamenta que el sistema educativo siga siendo «cuadrado» y establezca planes de trabajo generalizados, asumiendo que todos los alumnos trabajan de la misma forma.

«El amplio programa que hay que cumplir con los chicos, el tratar de abarcar diferentes esferas, como la emocional, la afectiva, y que ellos aprendan, pero al venir de diferentes medios y familias, hay que atender a cada chico de acuerdo a lo que necesitan. Ya no es lo que nosotros debemos enseñar, sino qué es lo que cada uno necesita aprender. Cada chico tiene un contexto diferente. No podemos unificar la enseñanza, no puedo unificar el trato, entonces tratamos de ajustar, adecuar, aunque eso a la larga a nosotros nos trae cierto problema»

En entrevistada para El Ciudadano México, previo al Día del Maestro, la docente expresó que en una profesión como el de los educadores es importante cuestionarse si se trabaja por convicción o solamente para sobrevivir y solventar gastos, ya que esta es una ocupación en la que es fundamental mantener una buena actitud y estar en constante búsqueda de los medios para desempeñarse de la mejor forma.

Para Rocío Juárez los maestros de escuelas particulares perciben un menor salario que los de gobierno, trabajan más y reciben menos apoyo, aunque también admite que como docente de institución de paga, está obligada a destacar para ofrecer algo diferente a las públicas.

Sin embargo, prefiere mantenerse positiva a pesar de sus condiciones laborales, para no afectar su labor con los estudiantes.

«Las escuelas de gobierno tienen grandes beneficios. Como particulares trabajamos más, tenemos que dar un plus porque los padres de familia buscan una escuela particular, por eso. En remuneración, en comparación a escuelas de gobierno, gano menos, pero si yo me enfocara en que no me alcanza o que es muy poco, pues entonces me costaría más trabajar. Como escuela particular los apoyos del gobierno no nos llegan, por lo que hay que ser un poco más independientes»