Rosa Mexicano o Rosa Valentino

En 2022, en el mundo de la moda, el “rosa valentino” marcó tendencia. Fue el predilecto de la nobleza y de las celebridades. En varias revistas de moda se leen comentarios como este: “Si hay un color que se ha convertido en el claro vencedor de la temporada ese es el rosa, pero no un rosa cualquiera, sino el que subió Valentino a la pasarela en su desfile Otoño-Invierno 2022. El rosa que simboliza el amor y la empatía inspiraron al creador italiano para teñir de pies a cabeza los diseños de esta colección y no se ha quedado solo, sino todo lo contrario. Celebrities, firmas de moda y princesas europeas se han sumado a su apuesta por un tono que está dispuesto a teñir la moda de esta temporada.”

“La última en apostar por él ha sido Victoria de Suecia. Con su elección, Victoria se suma a otras royals que ya han lucido el rosa Valentino en las últimas semanas, confirmando que esta tonalidad gana puntos para colarse en los armarios de la realeza europea. Entre ellas, Kate Middleton.”

¡Pues no chato! Los diseños podrán ser de Valentino, pero el color es nuestro. Ese color que causó furor en esta temporada es el Rosa Mexicano. A las pruebas me remito. Recupero un hecho. En mayo de 1949, en el Hotel Waldof Astoria, de Nueva York, Ramón Valdiosera realizó un desfile de modas donde las modelos lucieron prendas en tonalidades rosadas, intensas y vibrantes. Las crónicas de la época dicen que el público experimentó el encanto de ese color enigmático, nunca antes visto en las pasarelas de alta costura.

Cuando la prensa le preguntó a Valdiosiera cómo se llamaba ese color tan llamativo a la vista, respondió: “Es un color muy popular en la comida, la artesanía y las flores de mi país. Es un rosa mexicano. Si tuviéramos que echar mano de las deducciones para llegar a una solución sobre este color, tendríamos que pensar en el amor del mexicano al color magenta, popularmente llamado Buganvilia.”

Valdiosera tuvo la grandeza de reconocer que no fue el creador de ese color. Debemos atribuirle el mérito de utilizarlo y llevarlo al ámbito internacional.

Ramón Valdiosera Berman fue un artista destacado y único. Dominó el dibujo, la pintura, el diseño de modas y la investigación histórica. Veracruzano. Junto con José Revueltas y Carlos Monsiváis, fue autodidacta; no necesitó de educación formal para que su obra trascendiera. Ante plataformas de Streaming, repletas de series de buchonas y narcos, de godínez y mirreyes, a nadie se le ha ocurrido producir y hacer un documental, serie o película de la vida de este destacado personaje. En fin, el mercado manda.

Hay que hablar del rosa mexicano y reivindicar la obra de Valdiosiera, porque nadie defiende lo nuestro. Nadie conoce nuestra historia, ni nuestros logros. Que poca memoria. No he leído en el mundo de la moda o de la política una aclaración al respecto. Vamos, una nota del tema. No se trata de pleito, simplemente de honor a quien honor merece y quien lo merece en este caso no es Valentino, sino Valdiosiera.

@onelortiz

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com