Rutas del caso Monzón: desconfianza feminista y exigencias de castigo

Por Jesús Arróniz y Anaid Piñas

Los presuntos autores intelectuales y materiales del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón deberán ser condenados por la autoridad judicial inmediatamente con la pena máxima, señaló el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Sin mencionar los nombres de los imputados, el mandatario estatal se dijo sorprendido por las detenciones de tres de los cuatro implicados, Javier López Zavala, candidato a la gubernatura del estado en 2010 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y padre del hijo de la víctima; Santiago Bárcena, quien fuera delegado de relaciones exteriores en Puebla del 2016 a 2019; y Jair N, sobrino de López Zavala.

Barbosa Huerta señaló que estaba al tanto del desarrollo de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), al tiempo que lamentó que dos de los detenidos hayan ostentado en su momento cargos públicos.

“Las conclusiones hasta ahorita tomadas para poder judicializar este caso, pedir los mandamientos de detención, son producto de una investigación científica y la articulación de muchos elementos, como gobernador del estado, lo primero que establezco es que estamos muy sorprendidos de la revelación de que la Fiscalía hizo; advierto que yo conocí en detalle cómo fueron evolucionando las investigaciones, pero ya en su conjunto así como en su resultante hasta como hoy está es sorprendente para todos por los involucrados que ejercieron el poder y el papel que jugaron de sus momentos”

El gobernador poblano calificó el feminicidio como un “acto de grave maldad y perversión” por parte de los responsables, no obstante, aseguró que los imputados tienen el derecho a un proceso legal antes de que las autoridades judiciales emitan su fallo.

No obstante, exhortó a las autoridades competentes a desahogar el proceso judicial de manera inmediata, así como una pena máxima contra los responsables.

“Es un acto de enorme maldad y perversión, es un delito que se fraguó, se concilió, se preparó, se ejecutó y después se llevó a cabo; tiene todos los elementos de un delito en cuanto a responsabilidad, desde luego los involucrados tienen derecho a la defensa, a presentar pruebas a su favor y ya será la autoridad judicial la que regule el proceso legal y finalmente dicte una sentencia en el menor tiempo posible y que sí existe responsabilidad quienes cometieron el delito como responsables intelectuales o responsables materiales tengan la pena máxima de este feminicidio”

Producto de la “descomposición y los privilegios”

Respecto a la presunta responsabilidad de quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de Mario Marín, el mandatario poblano argumentó que denota el grado de “descomposición” social derivada de los “privilegios” existentes en administraciones pasadas y los “efectos del poder” en personas “sin estructura moral”.

Al respecto, el Ejecutivo estatal aseguró que muchas personas van a comenzar a deslindar sus relaciones con el señalado, y señaló que “habló con mucha gente” después del asesinato de Cecilia Monzón.

Afirmó que en Puebla no hay “nadie por encima de la ley”, por lo que adelantó que no habrá impunidad en el caso.

“Las historias que hay del implicado son enormes y tremendas, quien piense que va a violar la ley y va a seguir como si nada ocurriera, se equivoca, nadie está por encima de la ley, o qué pensaba este señor, en caso de que se pruebe todo, la ley tiene que aplicarse, en puebla no hay impunidad, nadie por encima de la ley”

“Las motivaciones que haya habido para cometer este hecho no son necesarias para determinar la responsabilidad, el hecho ya está cometido, las razones por las cuales lo cometieron no son necesarias acreditarlas para determinar la responsabilidad de los implicados; yo creo que este caso se está encaminando a convertirse en un caso del que se hable mucho”

Red Plural de Mujeres cuestiona a la FGE

“No le podemos creer a la Fiscalía cuando tiene una eficacia de menos del uno por ciento en la resolución de los casos y el tema de Cecilia Monzón se resolvió en dos semanas, además, lo usa de forma política, ¿qué pasa con los demás casos entonces?”, cuestionó Socorro Quezada Tiempo, representante de la Red Plural de Mujeres Puebla, tras el esclarecimiento del feminicidio de la activista.

En rueda de prensa, Quezada Tiempo informó que de acuerdo con la organización no gubernamental Impunidad Cero, en 2021, la FGE obtuvo el último lugar a nivel nacional en el índice de desempeño; además, tiene una eficacia en la resolución de los casos del 0.75 por ciento, “sin importar el delito”.

Criticó además la filtración de información que existió por parte de las autoridades y de la familia de la víctima como de los acusados, previo a la emisión de un boletín oficia, ya que incluso uno de los detenidos pudo comunicarse con algunos reporteros y negar su aprehensión minutos antes de que ocurriera.

“Esto puede entorpecer las investigaciones. En los medios se ventiló sobre una detención y él pudo mandar mensajes negando el caso. Imagínense la gravedad de eso. Se ventilaron asuntos y datos personales de Cecilia. Ayer también supimos hasta el color del calzón del motociclista”

La exdiputada del PRD señaló que la celeridad en la resolución del caso del feminicidio de Cecilia Monzón se debió a la presión mediática que ejercieron sus familiares, colectivos, activistas, así como organizaciones nacionales e internacionales que le exigieron resultados a la FGE.

Llamó a la Fiscalía de Puebla a no ser omisa en la resolución de los demás casos, que no existan simulaciones en este y en las demás denuncias que se hagan, que no revictimice a las víctimas y que resguarden su información personal.

Salomón Céspedes defiende a la FGE

Para el presidente del Congreso, el morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado en la resolución de los casos delictivos suscitados en la entidad es “efectivo”, y se refleja en la celeridad con la que se esclareció el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón.

En entrevista, pidió no politizar el tema y confiar en que las autoridades competentes realizarán su mejor trabajo, a pesar de lo señalado por la Red Plural de Mujeres.

Comentó que la celeridad que se le dio al caso obedece a la facilidad con la que se obtuvieron las pruebas, ya que ningún caso es igual a otro; además se le dio respuesta a los familiares, colectivos, organizaciones y actores políticos que exigieron que el tema se resolviera a la brevedad.

“A título personal hay un respaldo total al trabajo de la Fiscalía. Sé que hace siempre su mejor esfuerzo y esperemos que haya una constante y siempre se pueda dar con los responsables. Nunca será un final satisfactorio porque al final hay alguien que nos falta”

El también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso negó que existiera filtración de información por parte de las autoridades en el caso de Cecilia Monzón, pues a pesar de que se tuvo conocimiento de las detenciones horas antes de que la FGE emitiera un comunicado, dijo “la información compartida no fue de forma oficial”.

