¿Sabes qué ofrece en realidad el «$ueño americano» a migrantes?

Cada año cientos de poblanos abandonan su hogar y a su familia para conseguir un mejor trabajo al otro lado de la frontera; aunque muchos se quedan en el camino, los que lo logran saben que tienen una oportunidad para alcanzar el sueño americano.

Hugo Arenas, originario de la colonia San Baltazar Campeche, en la capital poblana, decidió dejar esta ciudad en 2003 y su último trabajo de repartidor de cartas para “empezar desde cero” y tener mejores condiciones de vida.

Hoy, a casi 20 años, vive con su esposa y su hijo en el condado de Westchester, en Nueva York, y afirma haber salido adelante “con el esfuerzo y la fe en Dios”.

El hombre, de 44 años, trabaja como jardinero y forma parte de una pequeña compañía de “landscaping”, aunque durante este tiempo también se ha desempeñado en la construcción, lavado de autos, pintura, ayudante de mesero, carpintería y albañilería.

Debido a que no tiene “papeles”, la jornada de trabajo de Hugo es de 10 hasta 14 horas diarias, a pesar de que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses trabajan no más de nueve horas; por ello, él llega a percibir hasta 150 dólares por día.

“No creo que sea discriminación, pero sí por el hecho de que no tenemos papeles, nos vemos obligados a trabajar 10 horas o más; es porque rendimos más”

Compartió que su trabajo es “complicado físicamente” debido a las altas temperaturas en verano y el frío “extremo” en invierno; entre sus principales actividades está cortar el pasto con una “güira”, sembrar plantas y semillas, así como limpiar las canaletas de las casas.

“Sí es complicado físicamente porque a veces las temperaturas pueden ser muy altas que no se puede ni trabajar (…) te puede dar un mareo o un desmayo porque hace mucho calor (…) y cuando es tiempo de invierno se bajan las temperaturas que no se puede ni salir a la calle”

A pesar de ello, Hugo no tiene entre sus planes regresar a Puebla, debido a la situación económica y porque sería complicado para él volver otra vez a Estados Unidos de manera ilegal, como lo hizo hace casi 20 años, al ser consciente de los riesgos y el peligro que puede enfrentar.

Aunque no tiene seguro médico ni documentos que acrediten su estancia legal en la Unión Americana, sí cuenta con una licencia para conducir y puede acudir a un hospital como cualquier estadounidense.

“Jamás te niegan la atención médica, no te preguntan de tu situación migratoria, sino que te atienden y te curan, luego te mandan unos pequeños pagos o incluso puedes hablar con la trabajadora social para que amolden los pagos a tus comodidades, incluso si no puedes hacerlo, no lo pagas”