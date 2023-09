Salomón Céspedes comparte su trayectoria en Conectando Mentes

Sergio Salomón Céspedes Peregrina era la quinta opción para convertirse en gobernador de Puebla, luego de la muerte del exmandatario, Miguel Barbosa Huerta, el 13 de diciembre del año pasado.

Lo anterior lo compartió durante el espacio de testimonios de éxito, Conectando Mentes, que conduce la aún secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.

Narró su historia como migrante, empresario en Tepeaca y su arribo a la función pública, como alcalde, diputado y actualmente titular del Poder Ejecutivo.

Céspedes Peregrina dio a conocer que en Ciudad de México ya se había tomado la decisión sobre la persona que sería el relevo de Miguel Barbosa, e incluso reconoció que él apoyaba a otro perfil para ese cargo.

Sin embargo, mencionó que en el Congreso del Estado se llegó al acuerdo de que él asumiera las riendas del gobierno estatal, por lo que finalmente fue designado gobernador con solamente un voto en contra.

«Yo no era la primera ni la segunda opción para ser el gobernador. Hubo dos y hasta cinco nombres antes que su servidor. Inclusive yo estaba trabajando para otros nombres, y los compañeros dijeron no, tomemos las decisiones acá, porque en México ya estaba muy meneado el tema, ya desde México iban a mandar quien, ya estaban las cosas definidas y me pidieron que aceptara yo ser el gobernador»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gonernador de Puebla